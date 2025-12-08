UP सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी! 28 दिसंबर को है एग्जाम, ऐसे करें डाउनलोड

UP Sainik School Admit Card: यूपी सैनिक स्कूल 2026-27 एंट्रेस एग्जाम के लिए बोर्ड ने ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने एंट्रेस के लिए रजिस्टर किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org से अपने-अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सैनिक स्कूल का एंट्रेस एग्जाम 28 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। साथ ही, यह उत्तर प्रदेश के कई केंद्रों, जैसे आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, में आयोजित होगी।

एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड रिलीज होने की इंपोर्टेंट जानकारी

यूपी सैनिक स्कूल सोसायटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एंट्रेस एग्जाम का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को करने का फैसला लिया है। छात्रों के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए है, जिन्हें वह डाउनलोड करके डिटेल्स की जांच कर सकें।