UP सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी! 28 दिसंबर को है एग्जाम, ऐसे करें डाउनलोड

Dec 8, 2025, 14:06 IST

UP Sainik School Admit Card: यूपी सैनिक स्कूल 2026-27 एंट्रेस एग्जाम के लिए बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 28 दिसंबर, 2025 को होने वाले इस एग्जाम के लिए छात्र जल्द डाउनलोड करें।

UP Sainik School Admit Card
UP Sainik School Admit Card: यूपी सैनिक स्कूल 2026-27 एंट्रेस एग्जाम के लिए बोर्ड ने ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने एंट्रेस के लिए रजिस्टर किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org से अपने-अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सैनिक स्कूल का एंट्रेस एग्जाम 28 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। साथ ही, यह उत्तर प्रदेश के कई केंद्रों, जैसे आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, में आयोजित होगी। 

एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड रिलीज होने की इंपोर्टेंट जानकारी

यूपी सैनिक स्कूल सोसायटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एंट्रेस एग्जाम का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को करने का फैसला लिया है। छात्रों के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए है, जिन्हें वह डाउनलोड करके डिटेल्स की जांच कर सकें। 

इवेंट  डेट्स 
एडमिट कार्ड जारी होने की डेट  05 दिसंबर 2025 
एंट्रेंस एग्जाम की डेट  28 दिसंबर 2025
कक्षाएं  कक्षा 6 (केवल लड़के) और कक्षा 9 (लड़के एवं लड़कियां)
एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक upsainikschool.org 

UP Sainik School Admit Card Correction Window: करेक्शन विंडो कब तक खुली हैं? 

एंट्रेस एग्जाम देने वाले सभी छात्रों को सलाह दी जाती हैं कि वह डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड की सभी डिटेल्स को अच्छे से जांचे। यदि, किसी प्रकार की गलती आती हैं, तो आप करेक्शन विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्शन विंडो छात्रों के लिए 3 नवंबर से 6 नवंबर, 2025 तक शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स 

यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सभी छात्र हमारे बताए गए इन असान स्टेप्स को फॉलो करें। 

  1. सबसे पहले UP Sainik School की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.upsainikschool.org/ पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए "Admit Card 2026" या एंट्रेस एग्जाम 2026-27 सेक्शन पर जाएं।
  3. फिर, लॉग-इन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि फील करें।
  4. सभी विवरण सही ढंग से भरने के बाद "Submit" या "Login" बटन पर क्लिक करें।
  5. फिर, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट ले लें। 

UP Sainik School Exam Pattern: सैनिक स्कूल का एग्जाम पैटर्न 

एंट्रेस एग्जाम OMR शीट पर आधारित होगा। छात्रों को इसमें केवल प्रश्नों का सीधा-सीधा आंसर करना होगा। 

सब्जेक्ट  अधिकतम माक्स  एग्जाम की टाइम पीरियड 
कक्षा 6 200 2 घंटे 30 मिनट
कक्षा 9 200 2 घंटे 30 मिनट

