CLAT 2026 Provisional आंसर-की 10 दिसंबर को होगी जारी, जानें पूरी अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 8, 2025, 12:24 IST

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए यह एक बड़ी खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम ने CLAT 2026 की अनंतिम आंसर-की जारी करने की डेट 10 दिसंबर 2025 घोषित की है। साथ ही, छात्रों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो 12 दिसंबर 2025 तक खूली रहेगी। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। 

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने ऑफिशियल नोटिस के द्वारा घोषणा की है कि CLAT 2026 की अंतिम आंसर-की 10 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। यह आंसर-की एग्जाम में पूछे गए सभी 120 प्रश्नों के संभावित आंसर की डिटेल्स देगी।

  • आंसर-की 10 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

  • CLAT 2026 परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था।

CLAT 2026 Provisional Answer Key Official Notification - Click Here

ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए कितना मिलेगा टाइम 

अनंतिम आंसर-की जारी होने के साथ ही, छात्रों को यदि किसी प्रश्न के आंसर पर कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसे दर्ज कराने के लिए भी सभी को मौका मिलेगा। आइए नीचे दी गई टेबल से जानते हैं। 

इवेंट  शुरू डेट  लास्ट डेट  टाइम लिमिट 
अनंतिम आंसर-की जारी 10 दिसंबर 2025 शाम 5:00 बजे
ऑब्जेक्शन दर्ज करने की विंडो 10 दिसंबर 2025 12 दिसंबर 2025 शाम 5:00 बजे तक
फीस भुगतान  ₹1000

CLAT 2026 की आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?

CLAT 2026 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सभी छात्र हमारे बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

  1. सबसे पहले CLAT की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "CLAT 2026 Provisional Answer Key" लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  4. फिर, स्क्रिन पर मौजूद PDF फॉर्मेट में आंसर-की को डाउनलोड करें।

CLAT 2026 से जूड़ी इंपोर्टेंट डिटेल्स 

इवेंट  डिटेल्स 
इवेंट का नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026
आयोजक निकाय  नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का कंसोर्टियम
एग्जाम की तिथि 07 दिसंबर 2025
अनंतिम आंसर-की तिथि 10 दिसंबर 2025 (शाम 5:00 बजे)
ऑब्जेक्ट दर्ज करने की लास्ट डेट  12 दिसंबर 2025 (शाम 5:00 बजे)
एग्जाम का तरीका ऑफलाइन (पेन और पेपर)
ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in 
