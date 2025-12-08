KARTET Answer Key 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

MJPRU एडमिट कार्ड 2025 Link: mjpruiums.in से अभी डाउनलोड करें Odd Semester यूजी और पीजी एग्जाम हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Dec 8, 2025, 17:05 IST

MJPRU Admit Card 2025 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी (MJPRU) ने UG और PG प्रोफेशनल और डिप्लोमा कोर्स के लिए MJPRU ऑड सेमेस्टर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए हैं। सभी छात्र अब अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट-mjpruiums.in पर जाकर MJPRU एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
MJPRU Admit Card 2025 OUT
MJPRU Admit Card 2025 OUT

MJPRU Admit Card 2025 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU) ने ऑड सेमेस्टर और NEP परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। MJPRU एडमिट कार्ड 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट mjpruiums.in पर एक्टिव है। UG और PG परीक्षाएँ 10 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 29 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएँगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपना परीक्षा फॉर्म नंबर दर्ज करना होगा।

MJPRU Odd Semester Admit Card 2025 Link

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU) ने विभिन्न UG और PG कोर्स के ऑड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए हैं। छात्र अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट mjpruiums.in से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए नीचे MJPRU एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

MJPRU Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

MJPRU Exam Date Sheet 2025 PDF

यहां क्लिक करें

MJPRU एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे डाउनलोड करें?

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें, इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले छात्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट- mjpruiums.in पर जाएं।

  •  होमपेज पर आपको Admit Card / Examination से संबंधित लिंक मिलेगा।

  • अपना कोर्स चुनें:- जैसे – UG, PG, BA, BSc, BCom, MA, MSc आदि।

  • अपनी Details भरें:- Roll Number / Registration Number, DOB (जन्म तिथि) और Captcha कोड।

  • “Submit” पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

  • एडमिट कार्ड Download करें और प्रिंट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News