MJPRU एडमिट कार्ड 2025 Link: mjpruiums.in से अभी डाउनलोड करें Odd Semester यूजी और पीजी एग्जाम हॉल टिकट

MJPRU Admit Card 2025 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU) ने ऑड सेमेस्टर और NEP परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। MJPRU एडमिट कार्ड 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट mjpruiums.in पर एक्टिव है। UG और PG परीक्षाएँ 10 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 29 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएँगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपना परीक्षा फॉर्म नंबर दर्ज करना होगा।

MJPRU Odd Semester Admit Card 2025 Link

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU) ने विभिन्न UG और PG कोर्स के ऑड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए हैं। छात्र अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट mjpruiums.in से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए नीचे MJPRU एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।