RITES Recruitment 2025 Notification: 400 पदों पर नोटिफिकेशन जारी,पद,ऑनलाइन आवेदन की तारीख देखें

RITES Recruitment 2025 Notification: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड (RITES) सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले कई उम्मीदवारों के लिए एक पसंदीदा जगह है। हाल ही में, RITES ने अलग-अलग क्षेत्रों में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर पेशेवरों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट मैनेजर के कुल 400 पद भरे जाने हैं। ये भर्तियां मैकेनिकल, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी, फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और अन्य क्षेत्रों में की जाएंगी। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा देश भर में 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। जो योग्य और इच्छुक Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.rites.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको RITES भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या, वेतनमान और जरूरी लिंक शामिल हैं।

RITES Recruitment 2025: नोटिफिकेशन इस भर्ती अभियान के तहत, संगठन अलग-अलग क्षेत्रों में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आप नीचे दिए गए लिंक से सांकेतिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं: राइट्स भर्ती 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें RITES Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तारीखें संगठन ने असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के शेड्यूल के साथ सांकेतिक नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 11 जनवरी, 2026 को देश भर में आयोजित की जाएगी। RITES Recruitment 2025: पदों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 400 पद भरे जाने हैं। नीचे क्षेत्र के अनुसार पदों की जानकारी दी गई है- विषयों का नाम पदों की संख्या सहायक प्रबंधक (सिविल) 120 सहायक प्रबंधक (विद्युत) 55 सहायक प्रबंधक (एस एंड टी) 10 सहायक प्रबंधक (मैकेनिकल) 150 सहायक प्रबंधक (धातुकर्म) 26 सहायक प्रबंधक (रासायनिक) 11 सहायक प्रबंधक (खाद्य प्रौद्योगिकी) 12 सहायक प्रबंधक (फार्मा) 02