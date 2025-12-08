KARTET Answer Key 2025
RITES Recruitment 2025 Notification: 400 पदों पर नोटिफिकेशन जारी,पद,ऑनलाइन आवेदन की तारीख देखें

By Priyanka Pal
Dec 8, 2025, 18:13 IST

RITES Recruitment 2025 Notification PDF: राइट्स भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 400 असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए जारी हो गया है। ये भर्तियां मैकेनिकल, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी, फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों में की जाएंगी। यहां नोटिफिकेशन PDF, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें।

RITES Recruitment 2025 Notification
RITES Recruitment 2025 Notification

RITES Recruitment 2025 Notification: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड (RITES) सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले कई उम्मीदवारों के लिए एक पसंदीदा जगह है। हाल ही में, RITES ने अलग-अलग क्षेत्रों में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर पेशेवरों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट मैनेजर के कुल 400 पद भरे जाने हैं। ये भर्तियां मैकेनिकल, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी, फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और अन्य क्षेत्रों में की जाएंगी।

इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा देश भर में 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। जो योग्य और इच्छुक Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.rites.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यहां आपको RITES भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या, वेतनमान और जरूरी लिंक शामिल हैं।

RITES Recruitment 2025: नोटिफिकेशन

इस भर्ती अभियान के तहत, संगठन अलग-अलग क्षेत्रों में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आप नीचे दिए गए लिंक से सांकेतिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

राइट्स भर्ती 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

RITES Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तारीखें

संगठन ने असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के शेड्यूल के साथ सांकेतिक नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 11 जनवरी, 2026 को देश भर में आयोजित की जाएगी।

RITES Recruitment 2025: पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 400 पद भरे जाने हैं। नीचे क्षेत्र के अनुसार पदों की जानकारी दी गई है-

विषयों का नाम 

पदों की संख्या 

सहायक प्रबंधक (सिविल)

120

सहायक प्रबंधक (विद्युत)

55

सहायक प्रबंधक (एस एंड टी)

10

सहायक प्रबंधक (मैकेनिकल)

150

सहायक प्रबंधक (धातुकर्म)

26

सहायक प्रबंधक (रासायनिक)

11

सहायक प्रबंधक (खाद्य प्रौद्योगिकी)

12

सहायक प्रबंधक (फार्मा)

02

RITES Recruitment 2025: योग्यता मापदंड

Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन में योग्यता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी अपडेट देख सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता/पात्रता की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक जरूर देखें।

RITES भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?

योग्य Candidates को देश भर में आयोजित होने वाली प्रारंभिक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना होगा। प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा।

RITES भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट https://www.rites.com/ पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर RITES भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: आवेदन पत्र जमा करें।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज जमा करें।

स्टेप 6: कृपया भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।

