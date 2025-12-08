UPSC Civil Services Interview 2025: ई-समन पत्र जारी, डायरेक्ट लिंक से upsc.gov.in डाउनलोड करें

UPSC Civil Services Interview 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए ई-समन पत्र जारी किया है। जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ई-समन के बिना उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह समन पर्सनैलिटी टेस्ट शुरू होने से पहले जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक क्षमता जैसे गुणों का मूल्यांकन किया जाता है।
इस साल यूपीएससी की ओर से 649 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए ई-समन समय से पहले डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।
UPSC Civil Services Interview 2025: यूपीएससी परीक्षा का अंतिम चरण
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। जिसमें उम्मीदवारों को पहला चरण प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाता है। मुख्य परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होना होता है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों और इंटरव्यू किए प्रदर्शन के आधार पर ही अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। यह इंटरव्यू दिल्ली में स्थित आयोग के कार्यालय में किया जाता है। जिसमें उम्मीदवारों के व्यक्तित्व के साथ - साथ नेतृत्व क्षमता को भी परखा जाता है। यूपीएससी परीक्षा में शामिल सभी चरण उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
UPSC Civil Services Interview 2025: डायरेक्ट लिंक
जारी ई-समन पत्र में उम्मीदवार के इंटरव्यू की तारीख, समय और स्थान का विवरण शामिल है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें डाक के माध्यम से कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। इसलिए इसे ऑनलाइन डाउनलोड करना आवश्यक है, इसे डाउनलोड करने का डायरेक्टि लिंक नीचे दिया गया है:
|
ई-समन पत्र 2025
UPSC Civil Services Interview 2025: ई-समन डाउनलोड कैसे करें?
यूपीएससी इंटरव्यू के लिए चयनित हुए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को माध्यम से अपना ई-समन पत्र डाउनलोड करना चाहिए:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 अब यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 ई-समन पत्र पर जाएं।
स्टेप 3 अब जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 अपनी जरूरी डिटेल्स की जांच अवश्य करें।
स्टेप 5 पत्र को डाउनलोड करें।
स्टेप 6 इंटरव्यू के समय प्रिंट आउट ले जाना ना भूलें।
