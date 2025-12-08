News

NEET PG Counselling 2025: अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी, mcc.nic.in पर राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग शुरू

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के लिए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी किया है। छात्र को राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपनी पसंद भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा। चॉइस फिलिंग की सुविधा 9 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक खुली रहेगी। राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 12 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।

NEET PG Counselling 2025: संशोधित सीट मैट्रिक्स की मुख्य बातें

कुल 32,080 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 2,620 नई सीटें जोड़ी गई हैं। उपलब्ध सीटों का विवरण:

* खाली सीटें: 17,623

* वर्चुअल वैकेंसी: 11,837

इस राउंड में कुल 26,889 छात्रों को सीटें मिली हैं। टॉप छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय विशेषज्ञताओं में एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी रेडियोडायग्नोसिस, और एमडी ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी शामिल हैं।

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए चॉइस कैसे भरें?

छात्रों को NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए ऑनलाइन चॉइस भरने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा।

ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं। रिबन पर 'PG मेडिकल' पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करके 'कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड' पर जाएं और 'New Registration 2025' पर क्लिक करें। अपना NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड डालें। कैप्चा कोड भरें और फॉर्म जमा करें। कैंडिडेट डैशबोर्ड में, अपनी पसंद के कोर्स और संस्थानों को चुनें। फॉर्म की जांच करें और उसे जमा करें। कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

