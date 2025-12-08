NEET PG Counselling 2025: अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी, mcc.nic.in पर राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग शुरू

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के लिए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी किया है। छात्र को राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपनी पसंद भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा। चॉइस फिलिंग की सुविधा 9 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक खुली रहेगी। राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 12 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।
NEET PG Counselling 2025: संशोधित सीट मैट्रिक्स की मुख्य बातें
- कुल 32,080 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 2,620 नई सीटें जोड़ी गई हैं।
- उपलब्ध सीटों का विवरण:
* खाली सीटें: 17,623
* वर्चुअल वैकेंसी: 11,837
- इस राउंड में कुल 26,889 छात्रों को सीटें मिली हैं।
- टॉप छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय विशेषज्ञताओं में एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी रेडियोडायग्नोसिस, और एमडी ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी शामिल हैं।
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए चॉइस कैसे भरें?
छात्रों को NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए ऑनलाइन चॉइस भरने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा।
- ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- रिबन पर 'PG मेडिकल' पर क्लिक करें।
- नीचे स्क्रॉल करके 'कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड' पर जाएं और 'New Registration 2025' पर क्लिक करें।
- अपना NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड डालें।
- कैप्चा कोड भरें और फॉर्म जमा करें।
- कैंडिडेट डैशबोर्ड में, अपनी पसंद के कोर्स और संस्थानों को चुनें।
- फॉर्म की जांच करें और उसे जमा करें।
- कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
