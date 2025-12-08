News

ICAI CA एडमिट कार्ड जनवरी 2026 जल्द होगा जारी, यहां से पाएं Official Link

ICAI CA Admit Card January 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जल्द ही ICAI CA जनवरी 2026 सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। जो छात्र ICAI CA जनवरी 2026 सेशन के एग्जाम दे रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

ICAI CA जनवरी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करना होगा। ICAI CA एडमिट कार्ड 2026 एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिसे एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर पर ले जाना अनिवार्य है।

ICAI CA जनवरी 2026 का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर उपलब्ध होगा। छात्र को ICAI CA एडमिट कार्ड 2026 के जारी होने की जानकारी इस पेज पर भी दी जाएगी।

ICAI CA Admit Card January 2026: डेट्स और टाइम

ICAI CA जनवरी 2026 सेशन का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर उपलब्ध होगा। घोषित डेट्स के अनुसार, जनवरी सेशन के लिए CA की एग्जाम जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले हैं। इसे देखते हुए, उम्मीद है कि एडमिट कार्ड आने वाले हफ्ते में जारी हो जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉगिन जानकारी तैयार रखें।

ICAI CA जनवरी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

ICAI CA जनवरी 2026 का एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1: ICAI CA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: CA जनवरी 2026 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

स्टेप 4: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: आगे के इस्तेमाल के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

CA जनवरी 2026 एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी

ICAI CA जनवरी 2026 के एडमिट कार्ड में यह जानकारी दी गई होगी।

छात्र का नाम और रोल नंबर एग्जाम का नाम एग्जाम सेंटर का नाम और पता छात्र की फोटो और हस्ताक्षर एग्जाम का शेड्यूल सेंटर पर रिपोर्टिंग का समय छात्र के लिए निर्देश

यह भी पढ़ें: UP सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी! 28 दिसंबर को है एग्जाम, ऐसे करें डाउनलोड

ICAI CA Admit Card 2026