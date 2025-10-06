Viksit Bharat Buildathon 2025: कौन कर सकता है आवेदन, vbb.mic.gov.in पर रजिस्ट्रेशन Link, ये है आखिरी तारीख

Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 भारत का सबसे बड़ा छात्र इनोवेशन मिशन है, जिसमें देशभर के 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी और 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल शामिल हो रहे हैं। यह पहल शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक मंच देना है, जहाँ वे मिलकर वास्तविक जीवन की चुनौतियों के समाधान खोजें और विकसित भारत @2047 के विज़न को साकार करें। क्या है विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025? 23 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया यह अभियान केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नवाचार आंदोलन है। इसका मकसद विद्यार्थियों में नवाचार, तार्किक सोच और उद्यमिता की भावना को जड़ से विकसित करना है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी ज्ञान, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और समावेशी समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित है।

Viksit Bharat Buildathon 2025 थीम्स 1. आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी तकनीकी समाधानों का विकास।

2. स्वदेशी: पारंपरिक भारतीय ज्ञान और कौशल को आधुनिक रूप देना।

3. वोकल फॉर लोकल: स्थानीय उद्योगों, उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। क्यों शुरू किया गया यह इनोवेशन मिशन विद्यार्थियों में नवाचार और समस्या-समाधान की सोच को बढ़ावा देना।

युवाओं को राष्ट्र निर्माण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना।

आकांक्षी, जनजातीय और दूरस्थ जिलों से सहभागिता को सुनिश्चित करना।

बेहतर प्रोजेक्ट्स को मेंटॉरशिप, इन्क्यूबेशन और भविष्य के सहयोग से जोड़ना। क्या है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कौन भाग ले सकते हैं:

Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link: कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी 5-7 सदस्यों की टीम बनाकर भाग ले सकते हैं। एक स्कूल से कई टीमें हिस्सा ले सकती हैं, प्रत्येक टीम के लिए एक शिक्षक मेंटर आवश्यक है।

रजिस्ट्रेशन की तारीखें: 23 सितंबर - 6 अक्टूबर 2025 Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration कैसे करें रजिस्ट्रेशन: आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाएं। स्कूल अपना पंजीकरण कर टीम बनाए। अपने प्रोजेक्ट का आइडिया/कॉन्सेप्ट/प्रोटोटाइप (फोटो या वीडियो) अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन पर प्रत्येक टीम को मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्रमाणपत्र मिलेगा। भारत बिल्डाथॉन 2025 हाईलाइट्स फेज एक्टिविटी तिथि लॉन्च केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन 23 सितंबर 2025 रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया खुली 23 सितंबर- 6 अक्टूबर 2025 तैयारी टीम तैयारी एवं मेंटरिंग 6 -12 अक्टूबर 2025 लाइव बिल्डाथॉन राष्ट्रीय नवाचार दिवस (1 करोड़ विद्यार्थी शामिल) 13 अक्टूबर 2025 प्रविष्टियाँ जमा ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन 14 - 31 अक्टूबर 2025 मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा आकलन नवंबर 2025 परिणाम विजेताओं की घोषणा व सम्मान दिसंबर 2025 - जनवरी 2026