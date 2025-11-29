CTET 2026 Application Form
भारत की अदालतों के बारे में कितनी है जानकारी, यहां करें चेक

By Kishan Kumar
Nov 29, 2025, 10:00 IST

जानें कि आप भारत की न्यायपालिका के बारे में कितना जानते हैं। भारत की अदालतों पर यह क्विज लें और देश की कानूनी व्यवस्था के बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाएं।

अदालतों पर क्विज
अदालतों पर क्विज

न्यायपालिका भारत में लोकतंत्र के सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। भारतीय अदालत प्रणाली में कई स्तर की अदालतें शामिल हैं। यह प्रणाली न्याय सुनिश्चित करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों का समाधान करती है। इन क्विज सवालों और उनके जवाबों के साथ भारत की अदालतों के बारे में अपने ज्ञान को परखें।

भारत में न्यायपालिका का महत्त्व

भारत में न्यायपालिका का अधिक महत्त्व है। यह लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से एक है। वहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका के मनमाने तरीके पर भी रोक लगाती है, जिससे जवाबदेही बढ़ने के साथ-साथ सुशासन को भी बढ़ावा मिलता है। वहीं, न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारत में न्यायपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों की गार्जियन है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।

1. भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन-सी है?

A) हाईकोर्ट

B) सुप्रीम कोर्ट

C) जिला अदालत

D) सत्र न्यायालय

उत्तर: B) सुप्रीम कोर्ट

2. 2024 तक भारत में कितने हाईकोर्ट हैं?

A) 21

B) 34

C) 30

D) 25

उत्तर: D) 25

3. भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन-से अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं?

A) अनुच्छेद 124 से 147

B) अनुच्छेद 214 से 231

C) अनुच्छेद 1 से 4

D) अनुच्छेद 101 से 112

उत्तर: A) अनुच्छेद 124 से 147

4. भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है?

A) भारत के मुख्य न्यायाधीश

B) भारत के प्रधानमंत्री

C) भारत के राष्ट्रपति

D) भारत के कानून मंत्री

उत्तर: C) भारत के राष्ट्रपति

5. भारत में कौन-सी अदालत मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों को संभालती है?

A) हाईकोर्ट

B) सुप्रीम कोर्ट

C) जिला अदालत

D) सत्र न्यायालय

उत्तर: B) सुप्रीम कोर्ट

6. 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

A) 30

B) 42

C) 40

D) 34

उत्तर: D) 34

7. भारत का कौन-सा हाईकोर्ट सबसे पुराना है?

A) कलकत्ता हाईकोर्ट

B) मद्रास हाईकोर्ट

C) इलाहाबाद हाईकोर्ट

D) बॉम्बे हाईकोर्ट

उत्तर: A) कलकत्ता हाईकोर्ट

8. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद एक नए राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना की अनुमति देता है?

A) अनुच्छेद 231

B) अनुच्छेद 214

C) अनुच्छेद 226

D) अनुच्छेद 219

उत्तर: A) अनुच्छेद 231

9. भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

A) एम. पतंजलि शास्त्री

B) हरीलाल जे. कानिया

C) एस. आर. दास

D) बी. पी. सिन्हा

उत्तर: B) हरीलाल जे. कानिया

10. किस हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है?

A) मद्रास हाईकोर्ट

B) केरल हाईकोर्ट

C) इलाहाबाद हाईकोर्ट

D) गुवाहाटी हाईकोर्ट

उत्तर: D) गुवाहाटी हाईकोर्ट

