दिल्ली वालों के लिए आज आखिरी मौका ! वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधारने के लिए तुरंत पहुंचें शिविर

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा छूटे हुए वोटर्स को लिस्ट में शामिल करने के लिए 25 अक्टूबर को दिल्ली के सभी 14,947 मतदान केंद्रों पर शिविर लगे हुए हैं। यहां बूथ लेवल अधिकारी की मदद से आप वोटर आईडी कार्ड में संशोधन या आवेदन भी कर सकते हैं।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से लेकर गड़बड़ियों को दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कड़ी में दिल्लीवासियों के लिए 25 अक्टूबर, 2026 को आखिरी मौका है। क्योंकि, इस दिन नागरिकों की मदद के लिए आखिरी विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जहां पहुंच आप वोटर लिस्ट से जुड़ी अपने गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं। यहां SIR की जानकारी से लेकर वोटर कार्ड के लिए आवेदन और पता बदलने समेत दूसरे संशोधनों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

कब तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति

सीईओ कार्यालय के मुताबिक, नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी को मिलाकर करीब 33 लाख नोटिस के मामलों में करीब 29.5 लाख का निपटारा हुआ है। इन्हें आखिरी वोटर लिस्ट के लिए तैयार किया गया है। दूसरी तरफ, ऐसे करीब 4,63,154 लोग हैं, जिन्होंने फॉर्म-6 के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया है।

इनमें से करीब 1.5 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया है। आपको बता दें कि दावा और आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। हालांकि, विशेष कैंप का आयोजन सिर्फ आज ही हो रहा है, ऐसे में लोगों को सलाह है कि वे बिना किसी देरी के तुरंत ही अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंच वोटर लिस्ट से जुड़ी अपनी गड़बड़ियों को दूर कर लें।

कितने आवेदन प्राप्त हुए

सीईओ कार्यालय के मुताबिक, दावा और आपत्ति की अवधि शुरू होने से अब तक 2,50,754 फार्म-6 मिले हैं। दूसरी तरफ, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले 2,12,400 आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे में कुल 4,63,154 आवेदन मिल चुके हैं। अब इन सभी का निपटारा 30 नवंबर तक किया जाएगा निर्धारित है।