Revenue और Profit में क्या अंतर होता है, जानें यहां

जब हम किसी बिजनेस, खासकर उसकी सफलता की बात करते हैं, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट जैसे शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। शुरुआत में ये शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बिजनेस द्वारा कमाए गए पैसे से जुड़े हैं। हालांकि, इन दोनों शब्दों में अंतर है और ये किसी कंपनी की वित्तीय सेहत के बारे में अलग-अलग जानकारी देते हैं।
रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इससे बिजनेस के मालिकों, निवेशकों और ग्राहकों को बिजनेस के प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यहां इन दोनों वित्तीय शब्दों के बीच का स्पष्ट अंतर बताया गया है, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि वे बिजनेस को कैसे प्रभावित करते हैं।
रेवेन्यू क्या है?
रेवेन्यू वह कुल पैसा है, जो कोई बिजनेस अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचकर कमाता है। इसमें से कोई भी खर्च घटाया नहीं जाता है। रेवेन्यू को अक्सर “टॉप लाइन” भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देता है।
PNC बैंक बताता है: “रेवेन्यू, जिसे अक्सर कुल रेवेन्यू या “टॉप लाइन” कहा जाता है, वह कुल पैसा है, जो आपका बिजनेस किसी भी लागत को घटाने से पहले उत्पादों या सेवाओं को बेचकर कमाता है। इसे अपने बिजनेस में आने वाले सारे पैसे के रूप में समझें।”
यहां रेवेन्यू का एक उदाहरण दिया गया है:
अगर पड़ोस की कोई बेकरी एक महीने में 500 केक बेचती है और हर केक की कीमत 300 रुपये है, तो बेकरी का रेवेन्यू होगा:
500 X 300 = 1,50,000
यह वह कुल रकम है, जो बेकरी ने अपनी बिक्री से कमाई है। अब इस रकम में से खर्चों को घटाया जाएगा।
बिजनेस कैसा है, इस आधार पर रेवेन्यू अलग-अलग स्रोतों से आता है।
प्रॉफिट क्या है?
प्रॉफिट वह पैसा है, जो कोई बिजनेस अपने सभी खर्चों को चुकाने के बाद असल में अपने पास रखता है। इन खर्चों में कच्चा माल, वेतन, किराया, बिल, टैक्स और कई दूसरी चीजें शामिल हो सकती हैं। प्रॉफिट को “बॉटम लाइन” के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह इनकम स्टेटमेंट के आखिर में दिखाई देता है।
PNC बैंक बताता है: “अगर आप खर्च से ज्यादा कमाते हैं, तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपकी लागत आपकी कमाई से ज्यादा हो जाती है, तो आप घाटे में चल रहे हैं। प्रॉफिट जरूरी है, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने, नए अवसरों में निवेश करने और अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करता है।”
ऊपर दिए गए बेकरी के उदाहरण का उपयोग करके, देखें कि प्रॉफिट कैसा दिखता है:
बेकरी का रेवेन्यू 1,50,000 था।
एक बेकरी के कुछ सामान्य खर्चों में शामिल हो सकते हैं: आटा, चीनी, किराया, बिजली। यह लागत 1,00,000 तक है।
इसलिए, प्रॉफिट रेवेन्यू में से खर्चों को घटाकर निकाला जाएगा। इसका मतलब है:
1,50,000 - 1,00,000 = 50,000
तो, बिजनेस ने जो पैसा असल में कमाया है, वह 50,000 रुपये है।
रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
|
बिंदु
|
रेवेन्यू
|
प्रॉफिट
|
परिभाषा
|
खर्चों से पहले कमाई गई कुल राशि
|
सभी खर्चों को चुकाने के बाद बचा हुआ पैसा
|
इनकम स्टेटमेंट में जगह
|
टॉप लाइन
|
बॉटम लाइन
|
क्या दर्शाता है
|
बिक्री का प्रदर्शन
|
वास्तविक वित्तीय सेहत
|
संभावना
|
एक कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं।
|
प्रॉफिट बिना रेवेन्यू के नहीं हो सकता।
निष्कर्ष यह है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जहां रेवेन्यू बिजनेस द्वारा कमाए गए पैसे की गणना करता है, वहीं प्रॉफिट यह दिखाता है कि बिजनेस की सेहत अच्छी है या नहीं।
