UPSC EPFO Exam Analysis 2025: प्रवर्तन अधिकारी, सहायक भविष्य निधि आयुक्त परीक्षा का समीक्षा, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयास

UPSC EPFO Exam Analysis 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से वर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा (CRT) आज एक ही पाली में आयोजित की जा रही है। जिसका आयोजन आज सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच किया गया। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की इस परीक्षा के माध्यम से कुल 230 रिक्त पदों को भरा जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार आज इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में आयोजित की जा रही है। आगे लेख में, हमने उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय के आधार पर विस्तृत अनुभाग-वार समीक्षा के साथ यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा विश्लेषण प्रदान किया है। जो उम्मीदवारों को अपने अंकों की गणना करने में मदद करेगा।
UPSC EPFO Exam Analysis 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में उम्मीदवार यूपीएससी EPFO भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
|
पद
|
प्रवर्तन अधिकारी/सहायक भविष्य निधि आयुक्त
|
पदों की संख्या
|
230
|
परीक्षा तिथि
|30 नवंबर, 2025
|
परीक्षा का समय
|
सुबह 9:30 बजे से 11:30
|
परीक्षा का तरीक्षा
|
ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड)
|
परीक्षा की अवधि
|
2 घंटे
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsc.gov.in
UPSC EPFO Exam Analysis 2025: कठिनाई स्तर
उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों से प्राप्त प्रारंभिक प्रतिक्रिया के आधार पर सीआरटी के अनुभाग-वार कठिनाई स्तर की जाँच कर सकते हैं।
|
विषय / अनुभाग
|
कठिनाई स्तर
|
सामान्य अंग्रेजी
|
-
|
भारतीय राजनीति
|
-
|
भारतीय अर्थव्यवस्था
|
-
|
सामान्य लेखांकन सिद्धांत
|
-
|
लेखा परीक्षा
|
-
|
औद्योगिक संबंध और श्रम कानून
|
-
|
मात्रात्मक रूझान
|
-
|
सामान्य मानसिक क्षमता और तर्क
|
-
|
सामान्य विज्ञान
|
-
|
कम्पुटर अनुप्रयोग
|
-
|
आंकड़े
|
-
|
वर्तमान घटनाएं
|
-
UPSC EPFO Exam Analysis 2025: अच्छे प्रयास
इस परीक्षा में बहुविकल्पीय होती है और 200 अंकों की होती है। उम्मीदवारों द्वारा कम से कम न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए किए जा सकने वाले अच्छे प्रयासों की संख्या बता रहे हैं।
|
अनुभाग
|
अच्छे प्रयास
|
सामान्य अंग्रेजी
|
-
|
भारतीय राजनीति
|
-
|
भारतीय अर्थव्यवस्था
|
-
|
सामान्य लेखांकन सिद्धांत
|
-
|
लेखा परीक्षा
|
-
|
औद्योगिक संबंध और श्रम कानून
|
-
|
मात्रात्मक रूझान
|
-
|
तर्क और मानसिक क्षमता
|
-
|
सामान्य विज्ञान
|
-
|
कम्पुटर अनुप्रयोग
|
-
|
आंकड़े
|
-
|
सामयिकी
|
-
|
कुल
|
-
