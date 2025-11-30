UPSC EPFO Exam Analysis 2025: प्रवर्तन अधिकारी, सहायक भविष्य निधि आयुक्त परीक्षा का समीक्षा, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयास

UPSC EPFO Exam Analysis 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से वर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा (CRT) आज एक ही पाली में आयोजित की जा रही है। जिसका आयोजन आज सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच किया गया। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की इस परीक्षा के माध्यम से कुल 230 रिक्त पदों को भरा जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार आज इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में आयोजित की जा रही है। आगे लेख में, हमने उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय के आधार पर विस्तृत अनुभाग-वार समीक्षा के साथ यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा विश्लेषण प्रदान किया है। जो उम्मीदवारों को अपने अंकों की गणना करने में मदद करेगा।

UPSC EPFO Exam Analysis 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में उम्मीदवार यूपीएससी EPFO भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं: