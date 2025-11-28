CTET Paper I Syllabus 2026: सीटीईटी पेपर 1 की सेक्शन-अनुसार टॉपिक्स की PDF देखें

CTET Paper I Syllabus 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test) के लिए CTET सिलेबस 2026 उन Candidates के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा I-V या VI-VIII तक पढ़ाना चाहते हैं। CTET परीक्षा में पेपर I (प्राथमिक शिक्षकों के लिए) और पेपर II (उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए) शामिल हैं। तैयारी शुरू करने के लिए सिलेबस एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सिलेबस से यह समझने में मदद मिलती है कि परीक्षा में कौन-कौन से विषय शामिल किए जाएंगे। Candidates को CTET सिलेबस को ध्यान में रखकर एक व्यवस्थित स्टडी प्लान बनाना चाहिए। यह लेख दोनों पेपरों के लिए विस्तृत सिलेबस और परीक्षा पैटर्न प्रदान करता है, ताकि उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की योजना प्रभावी ढंग से बनाने में मदद मिल सके। CTET 2026 सिलेबस CTET परीक्षा दो पेपरों में आयोजित की जाती है: पेपर 1: उन Candidates के लिए जो कक्षा I से V तक (प्राथमिक स्तर) पढ़ाना चाहते हैं।

पेपर 2: उन Candidates के लिए जो कक्षा VI से VIII तक (प्रारंभिक स्तर) पढ़ाना चाहते हैं। दोनों पेपरों में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होते हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए कुल अंक 150 हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। CTET परीक्षा पैटर्न 2026 Candidates को पेपर I और पेपर II के लिए CTET परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। CTET में दो पेपर होते हैं- पेपर I और पेपर II। प्रश्न पत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होते हैं। CTET सिलेबस 2026 PDF डाउनलोड करें Candidates पेपर I और पेपर II के लिए CTET 2026 सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट www.ctet.nic.in से या यहां दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर I के लिए CTET 2026 पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करें पेपर I के लिए CTET सिलेबस 2026 पेपर I के लिए CTET सिलेबस में पांच सेक्शन शामिल हैं, जैसे बाल विकास और शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy), भाषा I (अनिवार्य), भाषा II (अनिवार्य), गणित (Mathematics), और पर्यावरण अध्ययन (EVS)। भाषा I में प्रश्न शिक्षण के माध्यम से संबंधित योग्यताओं पर केंद्रित होंगे। भाषा II में प्रश्न भाषा के तत्वों, संचार और समझने की क्षमताओं पर केंद्रित होंगे।

1. बाल विकास और शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy) बाल विकास (प्राथमिक स्कूल का बच्चा) विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध

बच्चों के विकास के सिद्धांत

आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव

समाजीकरण की प्रक्रियाएं: सामाजिक दुनिया और बच्चे (शिक्षक, माता-पिता, साथी)

पियाजे, कोहलबर्ग और वायगोत्स्की: सिद्धांत और आलोचनात्मक दृष्टिकोण

बाल-केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं

बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण

बहु-आयामी बुद्धि

भाषा और विचार

एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग; लिंग भूमिकाएं, लिंग-भेद और शैक्षिक अभ्यास

शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना

सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर; स्कूल-आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन: दृष्टिकोण और अभ्यास

शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समझना वंचित और पिछड़े सहित कई तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थियों को संबोधित करना

सीखने में कठिनाई, "अक्षमता" आदि वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करना

प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष योग्यता वाले शिक्षार्थियों को संबोधित करना सीखना और शिक्षाशास्त्र बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं; बच्चे स्कूल में सफलता पाने में "असफल" क्यों और कैसे होते हैं।

शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं; बच्चों के सीखने की रणनीतियां; एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना; सीखने का सामाजिक संदर्भ।

एक समस्या समाधानकर्ता और एक "वैज्ञानिक अन्वेषक" के रूप में बच्चा

बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की "गलतियों" को महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना।

संज्ञान और भावनाएं

प्रेरणा और सीखना

सीखने में योगदान देने वाले कारक - व्यक्तिगत और पर्यावरणीय

2. भाषा I (अनिवार्य) भाषा की समझ अनदेखे गद्यांशों को पढ़ना - दो गद्यांश, एक गद्य या नाटक और एक कविता, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता पर आधारित प्रश्न होंगे (गद्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या विवेचनात्मक हो सकता है)। भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र सीखना और अधिग्रहण

भाषा शिक्षण के सिद्धांत

सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं

मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण

एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां; भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार

भाषा कौशल

भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना

शिक्षण-अधिगम सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टी-मीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन

उपचारात्मक शिक्षण 3. भाषा II (अनिवार्य) समझ

समझ

दो अनदेखे गद्य (विवेचनात्मक या साहित्यिक या वर्णनात्मक या वैज्ञानिक) जिनमें समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे

आकृतियां और स्थानिक समझ

हमारे चारों ओर के ठोस पदार्थ

संख्याएं

जोड़ और घटाव

गुणा

भाग

माप

वजन

समय

आयतन

डेटा हैंडलिंग

पैटर्न

पैसा