Uttarakhand Nursing Officer Vacancy 2025: उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर के 690 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया जानें

Uttarakhand Nursing Officer Vacancy 2025: उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (UKMSSB) की ओर से मेडिकल ऑफिसर के कुल 690 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। विज्ञापन संख्या 09/2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 नवंबर को शुरू हो चुकी है। वहीं विज्ञापन संख्या 12/2025 के लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर, 2025 को शुरू किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन समय से पूरा कर सकते हैं।
Uttarakhand Nursing Officer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण तिथियां
नीचे टेबल में विज्ञापन संख्या 09/2025 और विज्ञापन संख्या 12/2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की जांच कर सकते हैं:
|
विवरण
|
विज्ञापन संख्या 09/2025
|
विज्ञापन संख्या 12/2025
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|
17 नवंबर, 2025
|
18 नवंबर, 2025
|
रजिस्ट्रेशन शुरू होने होने की तिथि
|
27 नवंबर, 2025
|
2 दिसंबर, 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
17 दिसंबर, 2025
|
22 दिसंबर, 2025
|
आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि
|
17 दिसंबर, 2025
|
22 दिसंबर, 2025
Uttarakhand Nursing Officer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार राज्य में नर्सिगं ऑफिसर के रूप में नौकरी पा सकते हैं। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण देखने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (UKMSSB)
|
पद का नाम
|
नर्सिंग ऑफिसर (महिला एवं पुरुष)
|
पदों की संख्या
|
690
|
आवेदन संख्या
|
विज्ञापन संख्या 09/2025 और विज्ञापन संख्या 12/2025
|
शैक्षणिक योग्यता
|
डिग्री धारक/ डिप्लोमा धारक
|
नौकरी का स्थान
|
उत्तराखंड
|
ऑफिशियल वेबसाइट
Uttarakhand Nursing Officer Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (UKMSSB) की ओर से निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर (महिला एवं पुरुष) भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन करें और मांगा गया विवरण दर्ज करें।
स्टेप 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 5 फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation