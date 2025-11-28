CTET 2026 Application Form
PSSSB Group C Vacancy 2025: 159 रिक्तियों के लिए 5 दिसंबर से sssb.punjab.gov.in, करें Online आवेदन करें

Nov 28, 2025, 19:03 IST

PSSSB Group C Vacancy 2025: PSSSB ने कई पदों पर 159 रिक्तियों के लिए ग्रुप C भर्ती 2025 जारी की है। योग्य Candidates 5 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2025 तक online आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

PSSSB Group C Vacancy 2025: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने राज्य के कई विभागों में 159 रिक्तियों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन PDF जारी किया है। इच्छुक और योग्य Candidates 5 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2025 के बीच online आवेदन कर सकते हैं।

घोषित PSSSC ग्रुप C रिक्ति 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates के पास पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही, Candidates की उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए।

PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025

PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर टेक्निशियन, स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन और मशीन ऑपरेटर जैसे पदों के लिए जारी की गई है। इच्छुक Candidates आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर 5 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2025 के बीच online आवेदन कर सकते हैं। Candidates का चयन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अंतिम पत्र जारी किया जाएगा।

PSSSB ग्रुप C नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड

PSSSB ग्रुप C रिक्ति 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। PSSSB ग्रुप C नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

पीएसएसएसबी ग्रुप सी अधिसूचना 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

PSSSB Group C Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

PSSB ग्रुप C नोटिफिकेशन 2025 राज्य के कई विभागों में 159 रिक्तियों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए जारी किया गया है। PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

संगठन

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB)

भर्ती वर्ष

2025

विज्ञापन संख्या

विज्ञापन 13/2025

कुल रिक्तियां

159

उपलब्ध पद

छात्रावास अधीक्षक, जूनियर तकनीशियन, स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन, मशीन ऑपरेटर, आदि।

आवेदन प्रारंभ तिथि

5 दिसंबर 2025

आवेदन मोड

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

sssb.punjab.gov.in

PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जैसे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 के लिए जानकारी नीचे दी गई है।

शैक्षणिक योग्यता: Candidates के पास पद के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरा होना चाहिए।

आयु सीमा: Candidates की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के Candidates को आयु में छूट दी जाएगी।

PSSSB ग्रुप C भर्ती के लिए Online आवेदन कैसे करें?

इच्छुक Candidates 5 दिसंबर, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PSSSB ग्रुप C रिक्ति 2025 के लिए online आवेदन कर सकेंगे। Candidates PSSSB ग्रुप C रिक्ति 2025 के लिए online आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर भर्ती/विज्ञापन सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अब ग्रुप C भर्ती 2025 चुनें।
  • व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संचार से जुड़ी जानकारी भरें।
  • स्कैन किए गए दस्तावेज (फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान online करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।

