PSSSB Group C Vacancy 2025: 159 रिक्तियों के लिए 5 दिसंबर से sssb.punjab.gov.in, करें Online आवेदन करें

PSSSB Group C Vacancy 2025: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने राज्य के कई विभागों में 159 रिक्तियों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन PDF जारी किया है। इच्छुक और योग्य Candidates 5 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2025 के बीच online आवेदन कर सकते हैं। घोषित PSSSC ग्रुप C रिक्ति 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates के पास पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही, Candidates की उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर टेक्निशियन, स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन और मशीन ऑपरेटर जैसे पदों के लिए जारी की गई है। इच्छुक Candidates आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर 5 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2025 के बीच online आवेदन कर सकते हैं। Candidates का चयन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अंतिम पत्र जारी किया जाएगा।

PSSSB ग्रुप C नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड PSSSB ग्रुप C रिक्ति 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। PSSSB ग्रुप C नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। पीएसएसएसबी ग्रुप सी अधिसूचना 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें PSSSB Group C Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण PSSB ग्रुप C नोटिफिकेशन 2025 राज्य के कई विभागों में 159 रिक्तियों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए जारी किया गया है। PSSSB ग्रुप C भर्ती 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: संगठन पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) भर्ती वर्ष 2025 विज्ञापन संख्या विज्ञापन 13/2025 कुल रिक्तियां 159 उपलब्ध पद छात्रावास अधीक्षक, जूनियर तकनीशियन, स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन, मशीन ऑपरेटर, आदि। आवेदन प्रारंभ तिथि 5 दिसंबर 2025 आवेदन मोड ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in