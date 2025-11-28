CTET 2026 Application Form
Focus
Quick Links
News

GRAP 3 की पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली में स्कूल फिर से खुले, यहां देखें पूरी जानकारी

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 28, 2025, 21:04 IST

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाए गए तीसरे चरण के प्रतिबंधों को हटा दिया है। इसके बाद, दिल्ली के स्कूलों में 27 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। यह फैसला पिछले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के बाद लिया गया है।

नवंबर की शुरुआत में राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर GRAP 3 की पाबंदियां लगाई गई थीं। तब दिल्ली के स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया था।

आधिकारिक सूचना - यहां क्लिक करें

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि हाइब्रिड कक्षाओं से जुड़े पिछले दिशानिर्देशों को अब वापस ले लिया गया है। DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह जानकारी दे दी गई है कि हाइब्रिड मोड को रद्द कर दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि अभी GRAP के शेड्यूल के अनुसार चरण I, II और III लागू हैं। GRAP पर बनी उप-समिति ने हवा की गुणवत्ता की स्थिति और IMD/IITM के पूर्वानुमान की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में पाया गया कि दिल्ली में AQI पिछले तीन दिनों से सुधर रहा है और इसे 327 दर्ज किया गया है। भविष्य के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में बने रहने की संभावना है।

इन सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से कक्षाएं ऑफलाइन मोड में लगेंगी। स्कूल प्रमुखों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों को ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की जानकारी तुरंत दें।



Add as a preferred source on Google
Join us
Delhi Schools Resume Physical Classes as GRAP3 Curbs are Lifted
Delhi Schools Resume Physical Classes as GRAP3 Curbs are Lifted
Register for Result Updates

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाए गए तीसरे चरण के प्रतिबंधों को हटा दिया है। इसके बाद, दिल्ली के स्कूलों में 27 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। यह फैसला पिछले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के बाद लिया गया है।

नवंबर की शुरुआत में राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर GRAP 3 की पाबंदियां लगाई गई थीं। तब दिल्ली के स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया था।

आधिकारिक सूचना - यहां क्लिक करें

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि हाइब्रिड कक्षाओं से जुड़े पिछले दिशानिर्देशों को अब वापस ले लिया गया है। DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह जानकारी दे दी गई है कि हाइब्रिड मोड को रद्द कर दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि अभी GRAP के शेड्यूल के अनुसार चरण I, II और III लागू हैं। GRAP पर बनी उप-समिति ने हवा की गुणवत्ता की स्थिति और IMD/IITM के पूर्वानुमान की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में पाया गया कि दिल्ली में AQI पिछले तीन दिनों से सुधर रहा है और इसे 327 दर्ज किया गया है। भविष्य के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में बने रहने की संभावना है।

इन सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से कक्षाएं ऑफलाइन मोड में लगेंगी। स्कूल प्रमुखों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों को ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की जानकारी तुरंत दें।



Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News