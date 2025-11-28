GRAP 3 की पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली में स्कूल फिर से खुले, यहां देखें पूरी जानकारी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाए गए तीसरे चरण के प्रतिबंधों को हटा दिया है। इसके बाद, दिल्ली के स्कूलों में 27 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। यह फैसला पिछले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के बाद लिया गया है।
नवंबर की शुरुआत में राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर GRAP 3 की पाबंदियां लगाई गई थीं। तब दिल्ली के स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया था।
आधिकारिक सूचना - यहां क्लिक करें
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि हाइब्रिड कक्षाओं से जुड़े पिछले दिशानिर्देशों को अब वापस ले लिया गया है। DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह जानकारी दे दी गई है कि हाइब्रिड मोड को रद्द कर दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि अभी GRAP के शेड्यूल के अनुसार चरण I, II और III लागू हैं। GRAP पर बनी उप-समिति ने हवा की गुणवत्ता की स्थिति और IMD/IITM के पूर्वानुमान की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में पाया गया कि दिल्ली में AQI पिछले तीन दिनों से सुधर रहा है और इसे 327 दर्ज किया गया है। भविष्य के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में बने रहने की संभावना है।
इन सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से कक्षाएं ऑफलाइन मोड में लगेंगी। स्कूल प्रमुखों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों को ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की जानकारी तुरंत दें।
