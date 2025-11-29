SSC Stenographer Result 2025: ग्रेड सी और डी का रिजल्ट हुआ जारी, मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

SSC Stenographer Result 2025 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 28 नवंबर 2025 स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा 2025 के लिए स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जिसका आयोजन 6 से 11 अगस्त, 2025 तक किया गया था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ अंकों के साथ परिणाम पीडीएफ अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों के नाम परिणाम पीडीएफ में दिखाई देते हैं, उन्हें सीबीटी परीक्षा में पास घोषित किया जाता है और स्टेनोग्राफी में कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर पदों की 1590 रिक्तियों को भरा जाएगा। SSC Stenographer Result 2025: परिणाम 2025 प्रत्येक श्रेणी से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: वर्ग समूह सी ग्रुप डी अनुसूचित जाति 1219 4398 अनुसूचित जनजाति 766 1740 अन्य पिछड़ा वर्ग 2620 7368 ईडब्ल्यूएस 1468 3434 उर 2187 4299 ईएसएम ना 418 ओह 108 242 एचएच 100 203 वीएच 156 234 अन्य-पीडब्ल्यूडी - 120 कुल 8624 22456

SSC Stenographer Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी सीबीटी परिणाम 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें: संगठन कर्मचारी चयन आयोग (SSC ) पद का नाम स्टेनोग्राफ परीक्षा का नाम स्टेनोग्राफर 'सी' और 'डी' परीक्षा 2025 पदों की संख्या 1590 योग्य उम्मीदवारों की संख्या 31080 एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 28 नवंबर, 2025 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा कौशल परीक्षण न्यूनतम योग्यता अंक यूआर: 30% ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 25% अन्य सभी श्रेणियां: 20% आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in SSC Stenographer Result 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें एसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें: एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 आधिकारिक सूचना एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 सूची 1 पीडीएफ डाउनलोड करें एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 सूची 2 पीडीएफ डाउनलोड करें