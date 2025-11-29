CTET 2026 Application Form
Focus
Quick Links

SSC Stenographer Result 2025: ग्रेड सी और डी का रिजल्ट हुआ जारी, मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Nov 29, 2025, 11:51 IST

SSC Stenographer Result 2025: एसएससी की ओर से 28 नवंबर 2025 को स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिसमें कुल 8,624 उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मेरिट लिस्ट पीडीएफ डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
SSC Stenographer Result 2025 OUT
SSC Stenographer Result 2025 OUT

SSC Stenographer Result 2025 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 28 नवंबर 2025 स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा 2025 के लिए स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जिसका आयोजन  6 से 11 अगस्त, 2025 तक किया गया था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ अंकों के साथ परिणाम पीडीएफ अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों के नाम परिणाम पीडीएफ में दिखाई देते हैं, उन्हें सीबीटी परीक्षा में पास घोषित किया जाता है और स्टेनोग्राफी में कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर पदों की 1590 रिक्तियों को भरा जाएगा। 

SSC Stenographer Result 2025: परिणाम 2025

प्रत्येक श्रेणी से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

वर्ग

समूह सी

ग्रुप डी

अनुसूचित जाति

1219

4398

अनुसूचित जनजाति

766

1740

अन्य पिछड़ा वर्ग

2620

7368

ईडब्ल्यूएस

1468

3434

उर

2187

4299

ईएसएम

ना

418

ओह

108

242

एचएच

100

203

वीएच

156

234

अन्य-पीडब्ल्यूडी

-

120

कुल

8624

22456

SSC Stenographer Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी सीबीटी परिणाम 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:

संगठन

कर्मचारी चयन आयोग (SSC )

पद का नाम

स्टेनोग्राफ

परीक्षा का नाम

स्टेनोग्राफर 'सी' और 'डी' परीक्षा 2025

पदों की संख्या 

1590

योग्य उम्मीदवारों की संख्या 

31080

एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025

28 नवंबर, 2025

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा 

कौशल परीक्षण

न्यूनतम योग्यता अंक

यूआर: 30%

ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 25%

अन्य सभी श्रेणियां: 20%

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.nic.in

SSC Stenographer Result 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें

एसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025

आधिकारिक सूचना

एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 सूची 1

पीडीएफ डाउनलोड करें

एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 सूची 2

पीडीएफ डाउनलोड करें

SSC Stenographer Result 2025: ऑनलाइन परिणाम कैसे चेक करें?

जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी है, वे ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होमपेज पर, “परिणाम” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब SSC स्टेनोग्राफर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 रिजल्ट पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5 अब Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर की जांच करें।

स्टेप 6 यदि आपका रोल नंबर मौजूद है, तो आप कौशल परीक्षा के लिए चयनित हैं।

स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें। 

Check:

Uttarakhand Nursing Officer Vacancy 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News