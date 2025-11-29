SSC Stenographer Result 2025: ग्रेड सी और डी का रिजल्ट हुआ जारी, मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

SSC Stenographer Result 2025 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 28 नवंबर 2025 स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा 2025 के लिए स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जिसका आयोजन 6 से 11 अगस्त, 2025 तक किया गया था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ अंकों के साथ परिणाम पीडीएफ अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों के नाम परिणाम पीडीएफ में दिखाई देते हैं, उन्हें सीबीटी परीक्षा में पास घोषित किया जाता है और स्टेनोग्राफी में कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर पदों की 1590 रिक्तियों को भरा जाएगा।
SSC Stenographer Result 2025: परिणाम 2025
प्रत्येक श्रेणी से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
वर्ग
|
समूह सी
|
ग्रुप डी
|
अनुसूचित जाति
|
1219
|
4398
|
अनुसूचित जनजाति
|
766
|
1740
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
2620
|
7368
|
ईडब्ल्यूएस
|
1468
|
3434
|
उर
|
2187
|
4299
|
ईएसएम
|
ना
|
418
|
ओह
|
108
|
242
|
एचएच
|
100
|
203
|
वीएच
|
156
|
234
|
अन्य-पीडब्ल्यूडी
|
-
|
120
|
कुल
|
8624
|
22456
SSC Stenographer Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी सीबीटी परिणाम 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:
|
संगठन
|
कर्मचारी चयन आयोग (SSC )
|
पद का नाम
|
स्टेनोग्राफ
|
परीक्षा का नाम
|
स्टेनोग्राफर 'सी' और 'डी' परीक्षा 2025
|
पदों की संख्या
|
1590
|
योग्य उम्मीदवारों की संख्या
|
31080
|
एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025
|
28 नवंबर, 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा
कौशल परीक्षण
|
न्यूनतम योग्यता अंक
|
यूआर: 30%
ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 25%
अन्य सभी श्रेणियां: 20%
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ssc.nic.in
SSC Stenographer Result 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें
एसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:
|
एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025
|
एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 सूची 1
|
एसएससी स्टेनोग्राफर परिणाम 2025 सूची 2
SSC Stenographer Result 2025: ऑनलाइन परिणाम कैसे चेक करें?
जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी है, वे ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर, “परिणाम” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब SSC स्टेनोग्राफर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 रिजल्ट पीडीएफ खुल जाएगा।
स्टेप 5 अब Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर की जांच करें।
स्टेप 6 यदि आपका रोल नंबर मौजूद है, तो आप कौशल परीक्षा के लिए चयनित हैं।
स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें।
