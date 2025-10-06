भारत में कौन-सा राज्य कहलाता है 'नदियों की भूमि', जानें यहां

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां जड़, जंगल और जमीन, तीनों का अपना महत्त्व है। प्रकृति में नदियों का भी विशेष महत्त्व है, जो कि न सिर्फ प्राकृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि जैव विविधता को बनाए रखने के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत बनाती हैं।

इतिहास उठाकर देखें, तो हमें नदियों के किनारे कई सभ्यताओं का विकास देखने को मिलता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य को नदियों की भूमि भी कहा जाता है। इस लेख में हम इस बारे में जानेंगे।

कौन-सा राज्य कहलाता है नदियों की भूमि

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में किस राज्य को नदियों की भूमि कहा जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को नदियों की भूमि कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है नदियों की भूमि

उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागरीथी नदी निकलती है, जो कि आगे चलकर अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का रूप लेती है। वहीं, यहां यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, जो कि यमुना बेसिन को सिंचित करती है। यमुना नदी प्रणाली की बात करें, तो टोंस, गिरी और आसन नदीइस प्रणाली की नदियां हैं। इसके अतिरिक्त, यहां कई प्रमुख नदियों का संगम होता है, जिन्हें पंच प्रयाग नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि इसे नदियों की भूमि भी कहा जाता है।