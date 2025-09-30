भारत में किस शहर को कहा जाता है ‘मगरमच्छों का शहर’, जानें क्या है नाम

पानी में रहने वाले यदि खतरनाक जीवों की बात करें, तो इसमें मगरमच्छ सबसे खतरनाक जीवों में शामिल है। यह जीव अपनी मजबूत पकड़ और अपने शिकार को अचनाक दबोचने के लिए जाना जाता है।

मगरमच्छ के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि यह एक अपने शिकार की हड्डी भी तोड़ सकता है। यही वजह है कि मगरमच्छ के मुंह से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। भारत में अलग-अलग स्थान पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं भारत में एक शहर ऐसा भी है, जिसे मगरमच्छों का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

भारत में किस शहर को कहा जाता है मगरमच्छों का शहर

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कौन-सा शहर मगरमच्छों का शहर कहलाता है, तो आपको बता दें कि गुजरात राज्य का वडोदरा शहर मगरमच्छों का शहर भी कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है मगरमच्छों का शहर

यदि आप वडोदरा की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो यह शहर विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक, इस नदी में करीब 300 मगरमच्छों का निवास है। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र मगरमच्छों के प्रजनन और पोषण के लिए अनुकूल है। ऐसे में इस नदी में अधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं।