DDA Recruitment 2025: शुरू हुए दिल्ली डीडीए के 1732 रिक्त पदों के लिए आवेदन

DDA Recruitment 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की तरफ से 1732 रिक्त पदों को भरे जाने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर 5 नवंबर तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग - अलग है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल/ OBC/ EWS उम्मीदवारों को 2500 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला 1500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ये नॉन - रिफंडेबल शुल्क होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। Delhi DDA Recruitment 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से निकाले गए पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

दिल्ली डीडीए भर्ती 2025 नोटिफिकेशन पीडीएफ DDA Recruitment 2025 Age Limit: महत्वपूर्ण विवरण डीडीए में डीप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टैनोग्राफर, पटवारी सहित विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसके लिए आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण भी देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) पद विभिन्न कुल रिक्तियां 1732 आवेदन करने की तिथि 6 अक्टूबर, 2025 आज (10 बजे) से शुरू आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर, 2025 शैक्षणि योग्यता ग्रेजुएट (पदों के अनुसार) आवेदन शुल्क जनरल/ OBC/ EWS - 2500 रुपये एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला - 1500 रुपये आयु सीमा 21 से 30 वर्ष (पदों के अनुसार) चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) नौकरी का स्थान दिल्ली ऑफिशियल वेबसाइट http://dda.gov.in/

DDA Recruitment 2025 Eligibility: शैक्षणिक योग्यता डीडीए में निकाली गई भर्ती 2025 के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक सहित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। नीचे टेबल में पोस्ट के साथ - साथ शैक्षणिक योग्यता का विवरण भी दिया गया है: पोस्ट शैक्षणिक योग्यता डिप्यूटी डायरेक्टर प्रासंगिक क्षेत्र में डिग्री/पीजी या समकक्ष योग्यता असिस्टेंट डायरेक्टर प्रासंगिक क्षेत्र में डिग्री/पीजी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीई/बीटेक लीगल असिस्टेंट कानून में डिग्री (LLB) या समकक्ष योग्यता प्लानिंग असिस्टेंट वास्तुकला में ग्रेजुएशन डिग्री या समकक्ष योग्यता वास्तुकला सहायक वास्तुकला में डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता प्रोग्रामर बी.टेक/एमसीए या समकक्ष योग्यता जूनियर इंजीनियर प्रासंगिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री या समकक्ष योग्यता नायब तहसीलदार समकक्ष योग्यता के साथ ग्रेजुएशन डिग्री जूनियर ट्रांस्लेटर हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ ग्रेजुएशन डिग्री सर्वेक्षक सर्वेक्षण में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता स्टेनोग्राफर ग्रेड डी स्टेनोग्राफर या समकक्ष योग्यता के साथ 12वीं पास पटवारी ग्रेजुएट डिग्री या समकक्ष योग्यता जूनियर सचिवालय सहायक टाइपिंग के साथ 12वीं पास या समकक्ष योग्यता माली 10वीं पास या समकक्ष योग्यता मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) 10वीं पास या समकक्ष योग्यता