Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Focus
Quick Links

Lucknow University Result 2025 OUT: लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट lkouniv.ac.in पर जारी, डाउनलोड करें सम सेमेस्टर की मार्कशीट

By Vijay Pratap Singh
Oct 6, 2025, 16:13 IST

लखनऊ यूनिवर्सिटी (LU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर कई UG और PG Courses के सम सेमेस्टर के Result घोषित कर दिए हैं। यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी Result डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक और सभी स्टेप्स दिए गए हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025
लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025

लखनऊ यूनिवर्सिटी (LU) ने हाल ही में BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom जैसे कई Courses और अन्य परीक्षाओं के सम सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। LU Result 2025 को आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना lkouniv.ac.in Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी सम सेमेस्टर Result 2025 देखने के लिए, छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 लिंक

ताजा जानकारी के अनुसार, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कई UG और PG प्रोग्रामों के Result जारी किए हैं। छात्र अपने LU रिजल्ट यूनिवर्सिटी के आधिकारिक एग्जाम पोर्टल lkouniv.ac.in पर देख सकते हैं।

Lucknow University Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

लखनऊ यूनिवर्सिटी सम सेमेस्टर रिजल्ट 2025 कैसे देखें?

Candidates यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के लिए अपने सेमेस्टर Result ऑनलाइन देख सकते हैं। LU Result 2025 देखने का तरीका जानने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: मेन्यू बार पर दिए गए एग्जामिनेशन ऑप्शन को चुनें और Results पर क्लिक करें।

स्टेप 3: 'सम सेमेस्टर Result 2024-25' चुनें।

स्टेप 4: जरूरी जानकारी भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: Result देखें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News