DDA Recruitment 2025: दिल्ली डीडीए में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 1732 पदों पर भर्ती, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

DDA Recruitment 2025 Notification: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से विभिन्न पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1732 रिक्त पदों को भरा जाना है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), स्किल टेस्ट, टाइपिंग, स्टेनोग्राफर टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।
DDA Recruitment 2025 Eligibility: शॉर्ट नोटिफिकेशन
डीडीए भर्ती 2025 के जरिए 1732 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 6 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। डीडीए की ओर से अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:
|
डीडीए भर्ती 2025
DDA Recruitment 2025 Age Limit: महत्वपूर्ण विवरण
डीडीए में डीप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टैनोग्राफर, पटवारी सहित विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसके लिए आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण भी देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA)
|
पद
|
विभिन्न
|
कुल रिक्तियां
|
1732
|
आवेदन करने की तिथि
|
6 अक्टूबर, 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
5 नवंबर, 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)
|
नौकरी का स्थान
|
दिल्ली
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
http://dda.gov.in/
DDA Recruitment 2025 in Hindi: चयन प्रक्रिया
दिल्ली डीडीए 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी –
-
कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)
-
स्किल टेस्ट/ टाइपिंग/ स्टेनोग्राफर टेस्ट (लागू पदों के लिए)
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
-
मेडिकल टेस्ट।
-
मेरिट सूची.
