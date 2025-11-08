WBSSC Result 2025 OUT
UP Police Answer Key 2025 OUT: यूपी पुलिस SI, ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर उत्तर कुंजी uppbpb.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

By Vijay Pratap Singh
Nov 8, 2025, 16:17 IST

UP Police SI, ASI Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज 8 नवंबर को यूपी पुलिस SI, ASI, कम्प्यूटर ऑपरेटर  परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यूपी पुलिस SI, ASI, कम्प्यूटर ऑपरेटर उत्तर कुंजी लिंक अब uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Police SI, ASI Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज 8 नवंबर 2025 को यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और कम्प्यूटर ऑपरेटर (computer operator) भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पुलिस उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

UP Police SI & ASI Answer Key 2025 OUT

यूपी पुलिस एसआई और एएसआई लिखित परीक्षा 2025, 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने इस परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी को अपनी ऑफिसियल वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर जारी कर दी है। उम्मीदवार अब यूपी पुलिस SI और ASI उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उम्मीदवार 8 से 11 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 

Screenshot 2025-11-08 160337

UP Police Computer Operator Answer Key 2025 OUT

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 1 नवंबर, 2025 को एक ही पाली में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब 8 नवंबर, 2025 से 11 नवंबर, 2025 (रात 12 बजे तक) तक अपनी उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की ऑनलाइन प्रक्रिया बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके उत्तर कुंजी को चेक करें और यदि उन्हें किसी प्रश्न या उत्तर में कोई त्रुटि मिलती है, तो प्रासंगिक प्रमाण (संदर्भ) के साथ आपत्ति दर्ज कराएँ। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

Screenshot 2025-11-08 160449

UP Police Answer Key 2025 Download Link- Active

यूपी पुलिस SI, ASI, कम्प्यूटर ऑपरेटर उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड लिंक आज 8 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके uppbpb.gov.in पर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसानी से उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Police SI, ASI Answer Key 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

UP Police Computer Operator Answer Key 2025

यहां क्लिक करें

uppbpb.gov.in answer key 2025: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार जिसने यूपी पुलिस एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा दी थी, वे नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपनी उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
  • फिर TOP NOTICES / शीर्ष सूचनाएं सेक्शन में जाएं।
  • वहां कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2025 को एक पाली में सम्पन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा आन्सर-की (उत्तर कुंजी) के सम्बन्ध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त करने हेतु लिंक और पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2025 को एक पाली में सम्पन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा आन्सर-की (उत्तर कुंजी) के सम्बन्ध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त करने हेतु लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन पेज ओपन होगा वहां अपनी जानकारी जैसे- Roll No, DOB (DDMMYYYY) और Captcha दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें
  • यूपी पुलिस परीक्षा उत्तर कुंजी 2025 ओपन हो जाएगी, इसमें अपने उत्तरों को चेक करें और कोई आपत्ति हो तो दर्ज करें।

 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

Latest Education News