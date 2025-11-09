MPPSC Final Result OUT: एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित, अजीत मिश्रा ने किया टॉप

MPPSC Final Result 2023 OUT: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार पन्ना के अजीत कुमार मिश्रा ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए अखिल भारतीय रैंक (AIR) 1 हासिल की है। उन्होंने कुल 1575 में से 966 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं, भुवनेश चौहान ने 941.75 अंकों के साथ दूसरा स्थान और यशपाल स्वर्णकार ने 909.25 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 229 पदों पर भर्ती की जानी थी।

यहां क्लिक करें:- MPPSC Final Result 2023 PDF

MPPSC Final 2023 Topper List

MPPSC Final Result 2023 कैसे डाउनलोड करें?

एमपीपीएससी अंतिम परिणाम 2023 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें ।