Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Focus
Quick Links
Breaking News

Bihar BTSC Vacancy 2025: बिहार में निकलीं 4654 पदों पर सरकारी नौकरी, यहां देखें भर्ती डिटेल्स

By Vijay Pratap Singh
Oct 6, 2025, 13:32 IST

Bihar BTSC Recruitment 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिनमें जूनियर इंजीनियर, होस्टल मैनेजर, कार्य निरीक्षक और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (Dental Hygienist) के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। संक्षिप्त BTSC JE 2025 की अधिसूचना और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us

Bihar BTSC Recruitment 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने वर्ष 2025 में 4654 विभिन्न पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। इन पदों में जूनियर इंजीनियर, होस्टल मैनेजर, कार्य निरीक्षक और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। यदि आप इन पदों के लिए योग्य हैं, तो जल्दी से अधिसूचना पढ़ें और आवेदन प्रक्रिया को समझें। 

यहां देखें: 

Bihar BTSC Vacancy 2025: कितने पदों पर होगी भर्ती?

BTSC की इस भर्ती में कुल 4654 पद भरे जाएंगे, जो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में होंगे और उम्मीदवारों को स्थायी नौकरी मिलेगी। खासतौर पर जूनियर इंजीनियर (JE) के 2747 पद हैं, जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाओं के लिए हैं। इसके अलावा, होस्टल मैनेजर, वर्क इंस्पेक्टर और डेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जैसे अन्य पद भी हैं। नीचे दी गई तालिका में आप बिहार BTSC 2025 वैकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

पद

कुल वैकेंसी

विभाग

सिविल इंजीनियर

2591

सिविल डिपार्टमेंट

मैकेनिकल इंजीनियर

70

मैकेनिकल डिपार्टमेंट

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर

86

इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 1,114 कार्य निरीक्षक (Work Inspector), 91 छात्रावास प्रबंधक (Hostel Manager), और 702 दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी (Dental Hygienist) पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

Post

Number of Vacancies

Application Dates

कार्य निरीक्षक (Work Inspector)

1,114

10 अक्टूबर - 10 नवंबर 2025

छात्रावास प्रबंधक (Hostel Manager)

91

10 अक्टूबर - 10 नवंबर 2025

दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी (Dental Hygienist)

702

10 अक्टूबर - 10 नवंबर 2025

Bihar BTSC Notification 2025 PDF

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों के लिए संक्षिप्त बिहार बीटीएससी अधिसूचना 2025 जारी की है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विषय और छात्रावास प्रबंधक, Dental Hygienist और Work Inspector के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार पदवार रिक्तियां, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। बिहार बीटीएससी 2025 अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है।

Important Notice regarding Advt. No. 29/2025 Junior Engineer (Mechanical)

Important Notice regarding Advt. No. 28/2025 Junior Engineer (Civil)

Important Notice regarding Advt. No. 27/2025 Hostel Manager

Important Notice regarding Advt. No. 26/2025 Dental Hygienist

Important Notice regarding Advt. No. 25/2025 Work Inspector

नोट: बिहार तकनीकी सेवा आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन शुल्क, पात्रता मानदंड और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी।

Also Read in English: BTSC JE Recruitment 2025

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News