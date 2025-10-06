Bihar BTSC Vacancy 2025: बिहार में निकलीं 4654 पदों पर सरकारी नौकरी, यहां देखें भर्ती डिटेल्स

Bihar BTSC Recruitment 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने वर्ष 2025 में 4654 विभिन्न पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। इन पदों में जूनियर इंजीनियर, होस्टल मैनेजर, कार्य निरीक्षक और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। यदि आप इन पदों के लिए योग्य हैं, तो जल्दी से अधिसूचना पढ़ें और आवेदन प्रक्रिया को समझें।

यहां देखें:

Bihar BTSC Vacancy 2025: कितने पदों पर होगी भर्ती?

BTSC की इस भर्ती में कुल 4654 पद भरे जाएंगे, जो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में होंगे और उम्मीदवारों को स्थायी नौकरी मिलेगी। खासतौर पर जूनियर इंजीनियर (JE) के 2747 पद हैं, जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाओं के लिए हैं। इसके अलावा, होस्टल मैनेजर, वर्क इंस्पेक्टर और डेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जैसे अन्य पद भी हैं। नीचे दी गई तालिका में आप बिहार BTSC 2025 वैकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं।