Bihar Police Constable Bharti 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल के 4128 पदों के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास अभी करें Apply

By Vijay Pratap Singh
Oct 6, 2025, 12:11 IST

Bihar Police Constable Vacancy 2025: CSBC द्वारा बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती 2025 में मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के 4128 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जिसने 12वीं पास कर लिया है जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है , वे csbc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर से 05 नवंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार इस लेख में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, रिक्तियों की संख्या, महत्वपूर्ण तिथियों सहित आवेदन शुल्क देख सकते हैं।

बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025
बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025

Bihar Police Constable Vacancy 2025: केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 06 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस भर्ती के तहत मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर, और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल सहित 4128 रिक्तियां भरी जाएंगी। आवेदन फॉर्म बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन की आखिरी तिथि 05 नवंबर 2025 है।

Bihar Police Constable Bharti 2025: बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती हाइलाइट्स

सीएसबीसी बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण पर आधारित होगा। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह अच्छा अवसर है। नीचे तालिका में सीएसबीसी बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती 2025 का संक्षिप्त विवरण देखें:

भर्ती बोर्ड का नाम

केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल (CSBC)

पद का नाम

कांस्टेबल, जेल वार्डर, मोबाइल स्क्वायड कांस्टेबल

रिक्तियों की संख्या

4128

शैक्षिक योग्यता

10+2 (इंटरमीडिएट) या समकक्ष

आयु सीमा

18-25 वर्ष (मद्य निषेध कांस्टेबल & मोबाइल स्क्वायड कांस्टेबल)
 

18-23 वर्ष (जेल वार्डर)

नौकरी स्थान

बिहार

आधिकारिक वेबसाइट

csbc.bihar.gov.in

Bihar Police Constable Apply Online 2025 Link

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर 2025 से csbc.bihar.gov.in पर शुरू हो चुकी है, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2025 है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए एक सीधा लिंक दिया है, जिस पर क्लिक कर आप मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वायड कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Police Prohibition Constable Recruitment 2025 Application Form Link

यहां क्लिक करें

Bihar Prohibition Constable Application Fee 2025: आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवेदन करते समय 100 रुपये का शुल्क जमा करना आवश्यक है। बिना शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Bihar Police Prohibition Constable Vacancy 2025: कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के माध्यम से बिहार पुलिस में कुल 4128 रिक्तियां भरी जाएंगी। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में पद का नाम और रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं।

पद का नाम

रिक्तियां

मद्य निषेध कांस्टेबल

1603

जेल वार्डर

2417

मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल

108

Bihar Prohibition Constable Recruitment 2025: कौन कर सकता है आवेदन? जानें योग्यता- आयु-सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा पास होना जरूरी है।

  • मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवार के पास लाइट या हैवी मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

  • आयु सीमा:

    • जेल वार्डर पद के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष।

    • अन्य सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष।

    • आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

    • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

Bihar Police Constable Bharti 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर "Prohibition Dept." पर क्लिक करें।

  3. अब "Apply Online for the Post of Prohibition Constable, Jail Warder & Mobile Squad Constable (Advt. No. 03/2025)" पर क्लिक करें।

  4. "New Registration" लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण करें।

  5. फिर "Fill Application Form" पर क्लिक करके बाकी डिटेल्स भरें।

  6. अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

  7. फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।

