MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस ASI और सूबेदार के पदों पर आज से करें अप्लाई, ये रहा esb.mp.gov.in डायरेक्ट लिंक

MP Police Vacancy 2025: मध्य प्रदेश में पुलिस बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। दरअसल, एमपी पुलिस में एएसआई और सूबेदार के 500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के तहत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सूबेदार व स्टेनोग्राफर के पदों पर आज यानि 3 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित किया गया है।
MP Police Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक
इस भर्ती अभियान के तहत एमपी पुलिस एएसआई व सूबेदार के पदों को भरा जाएगा। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 है। नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 का डायरेक्ट लिंक दिया गया है:
|
एमपी पुलिस भर्ती 2025
MP Police Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में संबंधित भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल
|
पदों की संख्या
|
500
|
आवेदन करने की तिथि
|
3 अक्टूबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
17 अक्टूबर 2025
|
आयु सीमा
|
18 से 33 वर्ष
|
आवेदन शुल्क
|
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://esb.mp.gov.in/
MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025
एमपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए स्वयं अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज, पर MP Police Vacancy 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
स्टेप 4 इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
स्टेप 5 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 7 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
