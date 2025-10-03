MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस ASI और सूबेदार के पदों पर आज से करें अप्लाई, ये रहा esb.mp.gov.in डायरेक्ट लिंक

MP Police Vacancy 2025: मध्य प्रदेश में पुलिस बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। दरअसल, एमपी पुलिस में एएसआई और सूबेदार के 500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के तहत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सूबेदार व स्टेनोग्राफर के पदों पर आज यानि 3 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित किया गया है।

MP Police Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक

इस भर्ती अभियान के तहत एमपी पुलिस एएसआई व सूबेदार के पदों को भरा जाएगा। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 है। नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 का डायरेक्ट लिंक दिया गया है: