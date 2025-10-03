RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip 2025: आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 सिटी स्लिप, यहां rrbcdg gov in से कर सकेंगे डाउनलोड

RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रेजुएट पोस्ट स्लिप आज जारी की जा सकती है। उम्मीदवार जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज कर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
इस परीक्षा का आयोजन उन उम्मीदवारों के लिए किया जा रहा है, जो सीबीटी 1 पास कर चुके हैं। आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप में उम्मीदवारों को बांटे गए शहरों शामिल होंगे।
वहीं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट एडमिट कार्ड एग्जाम से चार दिन पहले जारी किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को होने वाला है।
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip: पीडीएफ लिंक
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। डायरेक्ट लिंक उम्मीदवारों को यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिससे वह सिटी स्लिप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे:
आरआरबी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 सिटी स्लिप 2025
जल्द
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में सिटी स्लिप से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी आप जांच कर सकते हैं:
भर्ती निकाय
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
परीक्षा का नाम
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025
पदों की संख्या
8113
सिटी स्लिप जारी होने की तिथि
3 अक्टूबर 2025
सीबीटी 2 एडमिट कार्ड
9 अक्टूबर, 2025
परीक्षा तिथि
13 अक्टूबर, 2025
लॉगिन क्रेडेंशियल
रजिस्ट्रेशन नंबर और D.O.B
ऑफिशियल वेबसाइट
rrbcdg.gov.in
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip: ऑनलाइन सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?
सीबीटी परीक्षा का आयोजन 13 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज, RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip पर जाएं।
स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और D.O.B दर्ज करें।
स्टेप 4 आपकी स्क्रीन पर सिटी स्लिप दिखाई देगी।
स्टेप 5 दी गई डिटेल्स चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें।
