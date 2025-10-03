RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip 2025: आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 सिटी स्लिप, यहां rrbcdg gov in से कर सकेंगे डाउनलोड

RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रेजुएट पोस्ट स्लिप आज जारी की जा सकती है। उम्मीदवार जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज कर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

इस परीक्षा का आयोजन उन उम्मीदवारों के लिए किया जा रहा है, जो सीबीटी 1 पास कर चुके हैं। आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम सिटी स्लिप में उम्मीदवारों को बांटे गए शहरों शामिल होंगे।

वहीं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट एडमिट कार्ड एग्जाम से चार दिन पहले जारी किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को होने वाला है।

RRB NTPC Graduate Level CBT 2 City Slip: पीडीएफ लिंक

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। डायरेक्ट लिंक उम्मीदवारों को यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिससे वह सिटी स्लिप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे: