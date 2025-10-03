IB Security Assistant Answer Key 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द mha.gov.in होगी जारी

IB Security Assistant Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर को किया गया था। जिसमें सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता, तर्कशक्ति, अंग्रेजी भाषा और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीदवार अब बेसब्री से उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं। जिससे वह अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 2471 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।

IB Security Assistant Answer Key 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें

गृह मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पीडीएफ के रूप में जारी करेगा। जिससे उम्मीदवार अपने अपेक्षित अंकों की सटीक गणना कर पाएंगे।