IB Security Assistant Answer Key 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द mha.gov.in होगी जारी

By Priyanka Pal
Oct 3, 2025, 11:54 IST

IB Security Assistant Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द जारी की जा सकती है। जिसके बाद उम्मीदवार ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर पाएंगे। 

IB Security Assistant Answer Key 2025
IB Security Assistant Answer Key 2025

IB Security Assistant Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर को किया गया था। जिसमें सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता, तर्कशक्ति, अंग्रेजी भाषा और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीदवार अब बेसब्री से उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं। जिससे वह अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। 

इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 2471 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। 

IB Security Assistant Answer Key 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें

गृह मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पीडीएफ के रूप में जारी करेगा। जिससे उम्मीदवार अपने अपेक्षित अंकों की सटीक गणना कर पाएंगे।

IB Security Assistant Answer Key 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी से जुड़ा विवरण दिया गया है:

भर्ती प्राधिकरण 

गृह मंत्रालय

पोस्ट का नाम 

इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट

पदों की संख्या 

2471

परीक्षा तिथि 

29 और 30 सितंबर, 2025

उत्तर कुंजी जारी होने के तिथि

जल्द 

ऑब्जेक्शन दर्ज करने की तिथि

जल्द 

ऑफिशियल वेबसाइट 

mha.gov.in

IB Security Assistant Answer Key 2025: उत्तर कुंजी की जांच कैसे करें?

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट उत्तर कुंजी 2025 की जांच उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, IB Security Assistant Answer Key 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 उत्तर कुंजी डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें।

स्टेप 6 अपने उत्तरों का अनुमान लगाने के लिए उत्तरों की सही तुलना करें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

