NCERT करेगी भारतीय उत्पादों का समर्थन, छात्रों के लिए पेश हुआ ‘स्वदेशी: वोकल फॉर लोकल’ मॉड्यूल; जानें क्या है खास

By Mahima Sharan
Oct 3, 2025, 13:08 IST

Atmanirbhar Bharat: एनसीईआरटी ने छात्रों में स्वदेशी उत्पादों पर गर्व और समर्थन की भावना जगाने के लिए ‘स्वदेशी: लोकल के लिए वोकल’ नामक नया शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह मॉड्यूल स्वदेशी आंदोलन को प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जोड़ता है, और छात्रों को भारतीय उत्पादों के महत्व से परिचित कराता है।

Swadeshi and Vocal for local
Swadesi: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने ‘स्वदेशी: लोकल के लिए वोकल’ शीर्षक वाले दो नए शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। ये मॉड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन से जोड़ते हैं।

मॉड्यूल की शुरुआत प्रधानमंत्री के 79वें स्वतंत्रता दिवस भाषण के अंशों से होती है, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता को ‘राष्ट्रीय शक्ति और गौरव की नींव’ बताया था और नागरिकों तथा दुकानदारों से गर्व के साथ भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया था।

इतिहास और आधुनिक पहल 

मॉड्यूल में बताया गया है कि कैसे 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, और लोगों से ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने और भारतीय उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया था। महात्मा गांधी ने बाद में स्वदेशी को ‘स्वराज की आत्मा’ कहा और इसे सामाजिक और आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना दिया।

यह सामग्री वर्तमान पहलों से भी जुड़ी है। छात्रों को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बताया गया है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल और रक्षा प्रणाली तक सब कुछ चलाने वाले क्षेत्र में घरेलू क्षमता का निर्माण करना है।

मॉड्यूल में बताया गया है कि सेमीकंडक्टर न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, और भारत का चिप निर्माण और डिजाइन सुविधाओं में निवेश देश को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

स्थानीय उद्यमिता और ‘लोकल के लिए वोकल’ पहल की प्रेरणादायक कहानियां

ऐसी तकनीकी प्रगति के साथ-साथ, इन मॉड्यूल में ‘लोकल के लिए वोकल’ की भावना को दर्शाने वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता की कहानियां भी शामिल हैं। केरल में, एक महिला उद्यमी ने बोधि सथवा कोयर वर्क्स की स्थापना की, जिसमें स्थानीय महिलाओं को हाथ से बनी चटाई बनाने के लिए काम पर रखा गया, जो अब दुनिया भर में बेची जाती हैं।

राजस्थान के जोधपुर जिले में, एक युवा ग्रामीण ने गोबर से खाद, इको-फ्रेंडली दीपक और हर्बल उत्पाद बनाकर गौशाला को रोजगार केंद्र में बदल दिया, जिससे उसके समुदाय के कई लोगों को रोजगार मिला। ओडीओपी: कारीगरों के लिए टिकाऊ बाजार और स्थानीय उत्पादों का प्रचार

सरकार की प्रमुख पहल 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) को भी इस मॉड्यूल में प्रमुखता से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 750 से अधिक जिलों में 1,200 से ज़्यादा अनोखे उत्पादों की पहचान की गई है, जिनमें हस्तशिल्प से लेकर खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद अब जीईएम और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और सिंगापुर, मिलान, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों में खास 'ओडीओपी वॉल' के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रचार किया जा रहा है।

यह टेक्स्ट कहता है कि ओडीओपी, कारीगरों को टिकाऊ बाजार उपलब्ध कराकर और भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाकर स्वदेशी आंदोलन के मूल सिद्धांत को फिर से जीवंत करता है।

स्वदेशी को छात्रों के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए, पाठों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उदाहरणों से जोड़ा गया है। मॉड्यूल में कर्नाटक की चन्नपटना गुड़िया और तमिलनाडु की तंजौर बॉबलहेड गुड़िया जैसे पारंपरिक खिलौनों को उपहार के तौर पर चुनने वाले बच्चों के उदाहरण दिए गए हैं। इससे यह दिखाया गया है कि स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने से परंपराएं जीवित रहती हैं और आयातित उत्पादों के सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल विकल्प मिलते हैं।


