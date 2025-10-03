UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 OUT: उत्तराखंड बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट ubse.uk.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 OUT: उत्तराखंड स्कूल शिक्षा परिषद (UK Board) ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट (द्वितीय अवसर) परीक्षा 2025 के परिणाम 3 अक्टूबर 2025 को घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए परिणाम PDF फाइलों के रूप में जारी किए हैं। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। कंपार्टमेंट परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक संपन्न हुई थी।

Uttarakhand Board Compartment Result 2025 कैसे चेक करें?

यूबीएसई 10वीं, 12वीं कम्पार्टमेंट परिणाम 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करें:

उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट खोलें।

होम पेज पर “बोर्ड परीक्षा 2025” पर क्लिक करें।

फिर “इम्प्रूवमेंट परीक्षा 10वीं/12वीं” चुनें।

अपने क्षेत्र का चयन करें और पीडीएफ लिंक खोलें।

नाम, अंक और अन्य जानकारी देखें।

भविष्य के लिए कम्पार्टमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लें।

UK Board Compartment Result 2025 Official Websites Link