UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी रिजल्ट कब आएगा? upsssc.gov.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक योग्यता परीक्षा (PET) 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। इस परीक्षा में इस वर्ष 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब सभी उम्मीदवार बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। UP PET रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। UPSSSC PET Result 2025 Kab Aayega? आयोग ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की है। उम्मीद है कि परिणाम अक्टूबर या नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी हो सकते हैं। रिजल्ट घोषित होते ही उम्मीदवार अपनी UPSSSC वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। किसी भी जानकारी या अपडेट के लिए उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। UP PET Exam Result 2025: कब हुई यूपी पीईटी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम?

UP PET 2025 प्रारंभिक परीक्षा इस साल 6 और 7 सितंबर को दो पालियों में आयोजित हुई थी। करीब 19 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। अब सभी उम्मीदवार अपने परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी प्रीलिम्स रिजल्ट हाइलाइट्स यूपी पीईटी के लिए कुल 96,480 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से कई हजार ने परीक्षा दी। अब वे अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर देख सकते हैं। परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के UPSSSC PET अंक प्रमाण पत्र परीक्षा जारी होने के 3 साल तक मान्य रहेंगे। नीचे यूपी पीटी रिजल्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है। परीक्षा आयोजित करने वाला संस्था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) परीक्षा का नाम UPSSSC प्रारंभिक पात्रता परीक्षा-2025 UPSSSC PET 2025 परीक्षा तिथि 6 और 7 सितंबर 2025 UPSSSC PET रिजल्ट 2025 कब जारी होगा? अक्टूबर या नवंबर 2025 स्कोर कार्ड की वैधता 3 साल आधिकारिक वेबसाइट www.upsssc.gov.in