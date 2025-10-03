UPPSC Exam Centre 2025: यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जिलेवार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, यहां देखें

UPPSC Prelims Exam Centre 2025: आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, UPPSC PCS प्रीलिम्स परीक्षा 2025, 12 अक्टूबर 2025 को होनी है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में Offline (पेन और पेपर मोड) आयोजित की जाती है। राज्य भर के Candidates को सुविधा देने और यात्रा की कठिनाइयों को कम करने के लिए केंद्र अलग-अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। हर साल, बड़ी संख्या में Candidates UPPSC परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। इतने सारे आवेदकों को समायोजित करने के लिए, UPPSC एक ही जिले में कई परीक्षा केंद्र बनाता है। UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी हॉल टिकट में दी गई है। आयोग ने इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही जारी कर दिया है। UPPSC Prelims Exam Centre 2025:महत्वपूर्ण विवरण UPPSC राज्य के जिलों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर 12 अक्टूबर 2025 को PCS प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए, Candidates को आधिकारिक वेबसाइट से अपना UPPSC एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा केंद्रों से जुड़ी सभी जानकारी होगी। अन्य विवरण नीचे देखें:

परीक्षा का नाम यूपीपीएससी पीसीएस (प्रारंभिक) संचालन निकाय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा तिथि 12 अक्टूबर 2025 परीक्षा मोड ऑफ़लाइन / पेन और पेपर प्रवेश पत्र यहां डाउनलोड करें आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in अपना UPPSC परीक्षा केंद्र 2025 कैसे चेक करें जो Candidates UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। UPPSC परीक्षा केंद्र की जांच करने के लिए, Candidates को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसमें परीक्षा के समय और परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी होती है। UPPSC परीक्षा केंद्र 2025 की जांच करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। स्टेप 1 UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: uppsc.up.nic.in। स्टेप 2 होमपेज पर, एडमिट कार्ड सेक्शन देखें और UPPSC एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना Registration नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। स्टेप 4 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें। इस पर आपके जिलेवार परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और शिफ्ट की जानकारी दी होगी। UPPSC जिलेवार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट 2025 UPPSC 12 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में UPPSC PCS प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा इन जिलों के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। UPPSC ने एक जिले में कई परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। हमने पिछले साल की परीक्षाओं के आधार पर संभावित जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची नीचे दी है: क्र.सं. जिला / परीक्षा केंद्र क्र.सं. जिला / परीक्षा केंद्र 1 आगरा 27 कौशाम्बी 2 अलीगढ़ 28 कुशीनगर 3 अंबेडकर नगर 29 लखीमपुर 4 अयोध्या 30 Lalitpur 5 आजमगढ़ 31 लखनऊ 6 बाँदा 32 महाराजगंज 7 बलिया 33 मैनपुरी 8 शाहजहांपुर 34 मथुरा 9 बरेली 35 मऊ 10 बस्ती 36 मेरठ 11 बिजनौर 37 मिर्जापुर 12 बुलंदशहर 38 मुरादाबाद 13 चंदौली 39 मुजफ्फरनगर 14 देवरिया 40 प्रयागराज 15 फतेहपुर 41 पीलीभीत 16 फिरोजाबाद 42 रायबरेली 17 गाजीपुर 43 रामपुर 18 गाजियाबाद 44 सहारनपुर 19 गोरखपुर 45 शाहजहांपुर 20 ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) 46 सीतापुर 21 गोंडा 47 सुल्तानपुर 22 हापुड़ 48 वाराणसी 23 हरदोई 49 उन्नाव 24 इटावा 25 जौनपुर 26 झांसी 27 ज्योतिबा फुले नगर