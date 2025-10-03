RRB NTPC City Intimation Slip 2025 OUT!
Focus
Quick Links

UPPSC Exam Centre 2025: यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जिलेवार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, यहां देखें

By Priyanka Pal
Oct 3, 2025, 19:06 IST

UPPSC Prelims Exam Centre 2025: UPPSC 12 अक्टूबर 2025 को प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने परीक्षा केंद्र की सटीक जानकारी के लिए, Candidates को UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में बनाए गए हैं। UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा केंद्र का विवरण यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPPSC Prelims Exam Centre 2025
UPPSC Prelims Exam Centre 2025

UPPSC Prelims Exam Centre 2025: आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, UPPSC PCS प्रीलिम्स परीक्षा 2025, 12 अक्टूबर 2025 को होनी है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में Offline (पेन और पेपर मोड) आयोजित की जाती है। राज्य भर के Candidates को सुविधा देने और यात्रा की कठिनाइयों को कम करने के लिए केंद्र अलग-अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। 

हर साल, बड़ी संख्या में Candidates UPPSC परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। इतने सारे आवेदकों को समायोजित करने के लिए, UPPSC एक ही जिले में कई परीक्षा केंद्र बनाता है। UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी हॉल टिकट में दी गई है। आयोग ने इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही जारी कर दिया है।

UPPSC Prelims Exam Centre 2025:महत्वपूर्ण विवरण

UPPSC राज्य के जिलों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर 12 अक्टूबर 2025 को PCS प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए, Candidates को आधिकारिक वेबसाइट से अपना UPPSC एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा केंद्रों से जुड़ी सभी जानकारी होगी। अन्य विवरण नीचे देखें:

परीक्षा का नाम

यूपीपीएससी पीसीएस (प्रारंभिक)

संचालन निकाय

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

परीक्षा तिथि

12 अक्टूबर 2025

परीक्षा मोड

ऑफ़लाइन / पेन और पेपर

प्रवेश पत्र

यहां डाउनलोड करें

आधिकारिक वेबसाइट

www.uppsc.up.nic.in

अपना UPPSC परीक्षा केंद्र 2025 कैसे चेक करें

जो Candidates UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। UPPSC परीक्षा केंद्र की जांच करने के लिए, Candidates को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसमें परीक्षा के समय और परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी होती है। UPPSC परीक्षा केंद्र 2025 की जांच करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1 UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: uppsc.up.nic.in।

स्टेप 2 होमपेज पर, एडमिट कार्ड सेक्शन देखें और UPPSC एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना Registration नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें। इस पर आपके जिलेवार परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और शिफ्ट की जानकारी दी होगी।

UPPSC जिलेवार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट 2025

UPPSC 12 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में UPPSC PCS प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा इन जिलों के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। UPPSC ने एक जिले में कई परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। हमने पिछले साल की परीक्षाओं के आधार पर संभावित जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची नीचे दी है: 

क्र.सं.

जिला / परीक्षा केंद्र

क्र.सं.

जिला / परीक्षा केंद्र

1

आगरा

27

कौशाम्बी

2

अलीगढ़

28

कुशीनगर

3

अंबेडकर नगर

29

लखीमपुर

4

अयोध्या

30

Lalitpur

5

आजमगढ़

31

लखनऊ

6

बाँदा

32

महाराजगंज

7

बलिया

33

मैनपुरी

8

शाहजहांपुर

34

मथुरा

9

बरेली

35

मऊ

10

बस्ती

36

मेरठ

11

बिजनौर

37

मिर्जापुर

12

बुलंदशहर

38

मुरादाबाद

13

चंदौली

39

मुजफ्फरनगर

14

देवरिया

40

प्रयागराज

15

फतेहपुर

41

पीलीभीत

16

फिरोजाबाद

42

रायबरेली

17

गाजीपुर

43

रामपुर

18

गाजियाबाद

44

सहारनपुर

19

गोरखपुर

45

शाहजहांपुर

20

ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)

46

सीतापुर

21

गोंडा

47

सुल्तानपुर

22

हापुड़

48

वाराणसी

23

हरदोई

49

उन्नाव

24

इटावा

 

 

25

जौनपुर

 

 

26

झांसी

 

 

27

ज्योतिबा फुले नगर

 

 

 

Also Check in English:

UPPSC Exam Centre 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News