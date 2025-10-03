RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025 OUT: डाउनलोड करें उत्तर कुंजी PDF

RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 3 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा के उत्तरों की जांच करने और संभावित अंक का अनुमान लगाने में मदद करेगी। उत्तर कुंजी में CBT परीक्षा के सभी प्रश्नों के सही उत्तर शामिल हैं।

RRB Isolated and Ministerial Answer Key 2025: मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट्स

10 से 12 सितंबर 2025 तक हुई आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी CBT परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी अब रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड या जन्म तिथि से लॉगिन करें। उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2025 तक किसी भी त्रुटि पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति के साथ साक्ष्य (साबूत) देना आवश्यक है। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद परीक्षा प्राधिकरण अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। उत्तर कुंजी के बारे में उम्मीदवार नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।