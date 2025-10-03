RRB NTPC City Intimation Slip 2025 OUT!
RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025 OUT: डाउनलोड करें उत्तर कुंजी PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 3, 2025, 18:55 IST

RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आज 3 अक्टूबर 2025 को अपनी वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025
RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 3 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा के उत्तरों की जांच करने और संभावित अंक का अनुमान लगाने में मदद करेगी। उत्तर कुंजी में CBT परीक्षा के सभी प्रश्नों के सही उत्तर शामिल हैं।

RRB Isolated and Ministerial Answer Key 2025: मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट्स

10 से 12 सितंबर 2025 तक हुई आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी CBT परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी अब रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड या जन्म तिथि से लॉगिन करें। उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2025 तक किसी भी त्रुटि पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति के साथ साक्ष्य (साबूत) देना आवश्यक है। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद परीक्षा प्राधिकरण अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। उत्तर कुंजी के बारे में उम्मीदवार नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।

श्रेणीविवरण
भर्ती बोर्ड का नाम रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
परीक्षा का नाम RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी
पदों का नाम जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, कुक सहित अन्य पद
रिक्त पद 1036
उत्तर कुंजी जारी होने की तारीख 3 अक्टूबर 2025
आपत्ति दर्ज करने की तिथि 3 से 7 अक्टूबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)
परीक्षा की तारीख 10 से 12 सितंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in

RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025 PDF Link

आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर लिंक उपलब्ध है। उम्मीदवार अपनी लॉगिन जानकारी, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB Ministerial & Isolated Categories Answer Key 2025 Link

यहां क्लिक करें

Ministerial and isolated categories answer key कैसे डाउनलोड करें?

आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित आसान कदमों का पालन कर सकते हैं:

  1. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर CEN-05/2024 Answer Key & Response Sheet Link खोजें।

  3. लिंक पर क्लिक करें और अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

  4. फिर कैप्चा कोड डालें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

  5. उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  6. उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और अपनी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से चेक करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

