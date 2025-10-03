UPPSC Syllabus 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेन्स सिलेबस पीडीएफ, यहां से डाउनलोड करें

UPPSC PCS Syllabus 2025: UPPSC PCS सिलेबस 2025, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कंबाइंड स्टेट / अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज (PCS) परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बुनियादी रोडमैप है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी इसी सिलेबस को अच्छी तरह समझकर शुरू करनी चाहिए। यह सिलेबस बताता है कि क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। इस सिलेबस में कई तरह के विषय शामिल हैं- करेंट अफेयर्स, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, एथिक्स और भी बहुत कुछ।
UPPSC परीक्षा की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है: प्रारंभिक (ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग), मुख्य (डिस्क्रिप्टिव लिखित), और इंटरव्यू / पर्सनैलिटी टेस्ट। फाइनल लिस्ट तैयार करते समय प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, इसमें केवल मेन्स और इंटरव्यू के नंबर ही गिने जाते हैं।
UPPSC PCS Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण
UPPSC, कई सरकारी विभागों में Candidates की भर्ती के लिए UPPSC PCS / UP कंबाइंड स्टेट / अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज परीक्षा 2025 आयोजित करता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, Candidates को इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। उन्हें सिलेबस को ध्यान से देखने से शुरुआत करनी चाहिए और परीक्षा पास करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। नीचे हमने इससे जुड़ी कुछ जानकारी दी है:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपीपीएससी पीसीएस / यूपी संयुक्त राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025
|
चरणों
|
1) प्रारंभिक (उद्देश्य)
2) मुख्य (वर्णनात्मक)
3) साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण
|
कुल अंक (लिखित + साक्षात्कार)
|
1500 (मुख्य) + 100 (साक्षात्कार)
UPPSC PCS सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड करें - प्रीलिम्स और मेन्स [Latest]
Candidates नीचे दिए गए लिंक से UPPSC सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को डाउनलोड करना और उसे अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए UPPSC सिलेबस की मदद लें।
|
यूपीपीएससी पीसीएस सिलेबस 2025
UPPSC PCS प्रीलिम्स सिलेबस 2025
प्रीलिम्स परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके जरिए मेन्स परीक्षा के लिए Candidates का चयन किया जाता है। प्रीलिम्स परीक्षा में दो पेपर होते हैं: पेपर I (जनरल स्टडीज I) और पेपर II (जनरल स्टडीज II)। हर पेपर 2 घंटे का होता है।
|
पेपर
|
मार्क्स
|
समय
|
मुख्य विषय
|
पेपर I: सामान्य अध्ययन
|
200
|
2 घंटे
|
• समसामयिक घटनाएँ (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय)
• भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
• भारत और विश्व का भूगोल (भौतिक, सामाजिक, आर्थिक)
• भारतीय राजनीति एवं शासन (संविधान, संस्थाएं, अधिकार, पंचायती राज, आदि)
• आर्थिक एवं सामाजिक विकास (गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी)
• पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन
• सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (मूलभूत, गैर-तकनीकी)
|
|
|
|
|
पेपर II: सीसैट (सामान्य अध्ययन-II)
|
200
|
2 घंटे
|
• समझ, पढ़ने का कौशल
• तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता
• निर्णय लेना और समस्या समाधान
• बुनियादी संख्यात्मकता (कक्षा 10 स्तर)
• डेटा व्याख्या (चार्ट, तालिकाएँ, ग्राफ़)
|
|
|
|
UPPSC मेन्स परीक्षा पैटर्न 2025
UPPSC मेन्स सिलेबस 2025 में उन पेपरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जो UPPSC मेन्स परीक्षा में आयोजित किए जाते हैं। मेन्स परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है और इसमें कुल आठ पेपर होते हैं- पेपर I (सामान्य हिंदी), पेपर II (निबंध) और छह जनरल स्टडीज के पेपर।
|
पेपर
|
पेपर का नाम
|
मार्क्स
|
अवधि
|
पेपर I
|
सामान्य हिंदी
|
150
|
3 घंटे
|
पेपर II
|
निबंध
|
150
|
3 घंटे
|
पेपर III से VIII
|
छह सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र
|
200 प्रत्येक
|
प्रत्येक 3 घंटे
UPPSC मेन्स सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड करें
जो Candidates प्रीलिम्स चरण पास कर लेते हैं, वे UPPSC मेन्स परीक्षा में शामिल होने के योग्य हो जाते हैं। इसके बाद, Candidates को मेन्स परीक्षा के लिए तैयारी करनी होती है और एक रणनीति बनानी होती है। मेन्स के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए मेन्स सिलेबस PDF को ध्यान से पढ़ें:
|
UPPSC सिलेबस 2025 PDF
Also Check in English:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation