UPPSC Syllabus 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेन्स सिलेबस पीडीएफ, यहां से डाउनलोड करें

UPPSC PCS Syllabus 2025: UPPSC PCS सिलेबस 2025, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कंबाइंड स्टेट / अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज (PCS) परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बुनियादी रोडमैप है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी इसी सिलेबस को अच्छी तरह समझकर शुरू करनी चाहिए। यह सिलेबस बताता है कि क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। इस सिलेबस में कई तरह के विषय शामिल हैं- करेंट अफेयर्स, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, एथिक्स और भी बहुत कुछ।

UPPSC परीक्षा की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है: प्रारंभिक (ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग), मुख्य (डिस्क्रिप्टिव लिखित), और इंटरव्यू / पर्सनैलिटी टेस्ट। फाइनल लिस्ट तैयार करते समय प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, इसमें केवल मेन्स और इंटरव्यू के नंबर ही गिने जाते हैं।

UPPSC PCS Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

UPPSC, कई सरकारी विभागों में Candidates की भर्ती के लिए UPPSC PCS / UP कंबाइंड स्टेट / अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज परीक्षा 2025 आयोजित करता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, Candidates को इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। उन्हें सिलेबस को ध्यान से देखने से शुरुआत करनी चाहिए और परीक्षा पास करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। नीचे हमने इससे जुड़ी कुछ जानकारी दी है: