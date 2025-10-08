Indian Army TGC Vacancy 2025: भारतीय सेना में टीजीसी भर्ती, सिलेक्शन प्रोसेस जानें

Indian Army TGC Vacancy 2025: भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी-143) जुलाई 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले, भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी-143) जुलाई 2026 के माध्यम से भर्ती के लिए एक संक्षिप्त सूचना जारी की थी। भारतीय सेना टीजीसी 143 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर 8 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 6 नवंबर, 2025 तक या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए एक बड़े भर्ती अभियान में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Indian Army TGC Vacancy 2025: महत्तवपूर्ण विवरण
भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (TGC-143) जुलाई 2026 भर्ती अधिसूचना जारी की है जो भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी नीचे देख सकते हैं:
|
भर्ती निकाय
|
भारतीय सेना
|
अवधि
|
|
डाक
|
तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (TGC-143) जुलाई 2026
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
आवेदन प्रारंभ तिथि
|
06 अक्टूबर, 2025
|
अंतिम तिथि
|
6 नवंबर, 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
Indian Army TGC Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता
आवेदकों के पास इंजीनियरिंग विषयों में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, या (ii) नेपाल का नागरिक होना चाहिए, या (iii) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो।
विषय और रिक्तियों के आवंटन संबंधी विवरण विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध होंगे। चयनित उम्मीदवारों को जुलाई 2023 सत्र के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा।
Indian Army TGC Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया
तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी-143) जुलाई 2026 के लिए चयन प्रक्रिया के अंतर्गत, उम्मीदवारों को विभिन्न चरणों से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के आधार पर चयन किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं-
-
आवेदन की जांच
-
सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी)
-
साक्षात्कार
-
दस्तावेज सत्यापन
-
चिकित्सा परीक्षण
