Indian Army TGC Vacancy 2025: भारतीय सेना में टीजीसी भर्ती, सिलेक्शन प्रोसेस जानें

Indian Army TGC Vacancy 2025: भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी-143) जुलाई 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले, भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी-143) जुलाई 2026 के माध्यम से भर्ती के लिए एक संक्षिप्त सूचना जारी की थी। भारतीय सेना टीजीसी 143 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर 8 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 6 नवंबर, 2025 तक या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए एक बड़े भर्ती अभियान में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Indian Army TGC Vacancy 2025: महत्तवपूर्ण विवरण

भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (TGC-143) जुलाई 2026 भर्ती अधिसूचना जारी की है जो भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी नीचे देख सकते हैं: