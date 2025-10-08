BSSC CGL 4 Syllabus and Exam Pattern 2025: बिहार ग्रेजुएट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, PDF डाउनलोड करें

BSSC CGL 4 Syllabus 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) अपनी संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के माध्यम से बिहार में सरकारी पदों की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में उम्मीदवारों की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क, अंग्रेजी, हिंदी आदि शामिल हैं। बिहार सीजीएल परीक्षा आमतौर पर दो चरणों में आयोजित की जाती है, अर्थात प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। सफल रणनीति बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए पाठ्यक्रम को अपनी तैयारी में शामिल करना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर, प्रारंभिक परीक्षा 600 अंकों की होती है, और मुख्य परीक्षा 1000 अंकों की होती है। इस पृष्ठ पर सभी विषयों के लिए बीएसएससी सीजीएल 2025 के पाठ्यक्रम और परीक्षा के बारे में जानें। बिहार सीजीएल पाठ्यक्रम 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बीएसएससी सीजीएल परीक्षा विभिन्न विभागों में विभिन्न सरकारी नौकरियों के द्वार खोलती है, जिसमें आकर्षक वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सम्मानजनक पद शामिल हैं। उम्मीदवारों के संदर्भ के लिए सीजीएल भर्ती अभियान की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: बिहार सीजीएल सिलेबस 2025 अवलोकन परीक्षा संचालन निकाय बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) परीक्षा का नाम संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा पदों विभिन्न स्नातक स्तर परीक्षा स्तर राज्य चयन प्रक्रिया प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा अधिकतम अंक प्रारंभिक परीक्षा: 600 अंक मुख्य परीक्षा: 1000 अंक आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in बीएसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम पीडीएफ उम्मीदवार इस पृष्ठ पर बीएसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड लिंक पा सकते हैं। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सभी विषयों और अध्यायों का विवरण दिया गया है। इस पाठ्यक्रम पीडीएफ की निःशुल्क पहुँच आपकी परीक्षा की तैयारी को सुगम बना सकती है:

बीएसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करें बीएसएससी सीजीएल परीक्षा पैटर्न 2025 बीएसएससी सीजीएल परीक्षा पैटर्न को समझने से आपको पेपर प्रारूप, वेटेज, अंकन योजना और अन्य कई विवरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न विषयों, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक, परीक्षा अवधि आदि के संदर्भ में भिन्न होता है। बीएसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा का विस्तृत परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है: बीएसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न 2025 बिहार सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा क्वालीफाइंग प्रकृति की है, जिसमें 600 अंकों के 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और परीक्षा अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। बीएसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा पैटर्न नीचे देखें: विषयों प्रश्नों की संख्या निशान अवधि सामान्य अध्ययन 50 200 2 घंटे 15 मिनट सामान्य विज्ञान और गणित 50 200 समझ/ तार्किक तर्क/ मानसिक क्षमता 50 200 कुल 150 600