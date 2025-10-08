भारत में सबसे लंबे समय तक MLA रहने वाले नेता, देखें लिस्ट

भारत की राजनीति में ऐसे कई नेताओं ने एक लंबा सफर तय किया है, जिन्होंने विधायक (MLA) के तौर पर काम करते हुए राजनीतिक सोच को एक दिशा दी है।

उनका लंबा कार्यकाल न केवल उनकी राजनीतिक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इन नेताओं ने लगातार लोगों का गहरा विश्वास और समर्थन हासिल किया है।

महाराष्ट्र के अजित पवार और बालासाहेब थोरात से लेकर तमिलनाडु के दुरई मुरुगन, के. ए. सेंगोट्टैयन और के. के. एस. एस. आर. रामचंद्रन तक, इन सभी नेताओं ने विधायक (MLA) के रूप में अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई है। इन नेताओं ने कई कार्यकालों में नीतियां बनाई हैं, सरकार का मार्गदर्शन किया है और अपने राज्यों के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

इस लेख में हम भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विधायकों की सूची देखेंगे। यह सूची इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे इन राजनेताओं ने राजनीतिक माहौल को बदला है। यह उनकी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता, समय के साथ खुद को ढालने की कला और अपने चुनावी क्षेत्रों के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।