भारत का वह घर, जो दो देशों में आता है, जानें

By Kishan Kumar
Oct 8, 2025, 16:58 IST

भारत में करोड़ों घर मौजूद हैं, जिनमें अरबों की संख्या में लोग रहते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सुना है कि किसी घर में कमरा बदलते ही देश बदल गया है। जी हां, भारत में एक ऐसा घर भी है, जहां सिर्फ एक कमरा बदलते ही आप दूसरे देश पहुंच जाते हैं। कौन-सा है यह घर और कहां है स्थित, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

दो देशों में आता है यह घर
यदि आपको भारत से किसी दूसरे देश जाना हो, तो आपको इसके लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी या फिर यातायात के अन्य साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि, क्या आपने भारत में एक ऐसे अनोखे घर के बारे में पढ़ा या सुना है, जहां सिर्फ एक कमर से दूसरे कमरे में पहुंचने पर ही दूसरा देश आ जाता है। यह घर अपनी इस विशिष्ट पहचान के कारण विश्व विख्यात है, जिससे देश-दुनिया के लोग इस घर के बारे में जानते हैं। क्या आप इस घर के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। 

दो देशों की सीमा पर बना है यह घर

आपको बता दें कि यह घर दो देशों की सीमा पर बना हुआ है। इसमें एक सीमा भारत की है, तो दूसरी सीमा म्यांमार की है। 

भारत में कहां है घर 

भारत में यह अनोखा घर नागालैंड राज्य के लोंगवा गांव में है। यह गांव भारत-म्यांमार बॉर्डर पर स्थित है। अक्सर इस घर को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं।

भारत में बेडरूम, तो म्यांमार में है किचन

इस घर की खास बात यह है कि इस घर का किचन म्यांमार में पड़ता है, तो बेडरूम भारत में स्थित है। इस वजह से यहां बस एक रूम से दूसरे रूम में पहुंचने पर ही देश बदल जाता है। 

फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत मिला विशेष दर्जा

आपको यह भी बता दें कि भारत-म्यांमार बॉर्डर गांव के मुखिया के घर से गुजरता है। वहीं, यह घर दोनों बॉर्डर पर स्थित है। ऐसे में इस घर को फ्री मूवमेंट रिजीम(FMR) के तहत विशेष दर्जा मिला है। इस वजह से यहां के लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई है। 

स्कूल-ऑफिस के लिए बदलना पड़ता है देश

यहां रहने वाले लोगों को दोहरी नगारिकता मिली हुई है। ऐसे में यहां रहने वाले लोग आसानी से एक-दूसरे के देश में पहुंच जाते हैं। कई बार लोग स्कूल और ऑफिस के लिए एक-दूसरे देश के जाते हैं।  

Kishan Kumar
Kishan Kumar

