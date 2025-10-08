भारत का वह घर, जो दो देशों में आता है, जानें

यदि आपको भारत से किसी दूसरे देश जाना हो, तो आपको इसके लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी या फिर यातायात के अन्य साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि, क्या आपने भारत में एक ऐसे अनोखे घर के बारे में पढ़ा या सुना है, जहां सिर्फ एक कमर से दूसरे कमरे में पहुंचने पर ही दूसरा देश आ जाता है। यह घर अपनी इस विशिष्ट पहचान के कारण विश्व विख्यात है, जिससे देश-दुनिया के लोग इस घर के बारे में जानते हैं। क्या आप इस घर के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस पूरी कहानी के बारे में जानेंगे।

दो देशों की सीमा पर बना है यह घर

आपको बता दें कि यह घर दो देशों की सीमा पर बना हुआ है। इसमें एक सीमा भारत की है, तो दूसरी सीमा म्यांमार की है।

भारत में कहां है घर

भारत में यह अनोखा घर नागालैंड राज्य के लोंगवा गांव में है। यह गांव भारत-म्यांमार बॉर्डर पर स्थित है। अक्सर इस घर को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं।