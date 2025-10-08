भारत में बनी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, जानें नाम और पता

यदि आप रोमांच और ऊंचाई पर मोटर वाहन चलाकर खूबसूरत नजारे देखने के शौकिन हैं, तो आपके लिए यह खुशखबरी है। क्योंकि, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में मौजूद है। हाल ही में इस कड़ी में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस सड़क को सड़क सीमा संगठन(BRO) ने बनाया है। खास बात यह है कि बीआरओ ने यह सड़क बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले भी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में ही मौजूद थी, जिसकी ऊंचाई 19024 फीट थी। अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। कौन-सी है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क और क्या है इसका पता, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। कहां बनी है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क लद्दाख के मिग-ला-दर्रे पर बनाई गई है। इसकी कुल ऊंचाई 19,400 फीट है। बीआरओ ने इस सड़क का निर्माण कर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पिछला रिकॉर्ड 19024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का था।

2 अक्टूबर को फहराया था तिरंगा बीआरओ की टीम ने नई उपलब्धि हासिल करने पर बीते 2 अक्टूबर को बीआरओ और राष्ट्रीय ध्वज को मिग-ला-दर्रे पर फहराया था। साथ ही, नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की जानकारी दी थी। सशस्त्र बलों के लिए बढ़ेगी कनेक्टिविटी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनने के बाद अब यहां से दुर्गम चोटियों तक सशस्त्र बलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही, सीमा पर नजर रखने में और भी आसानी होगी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा नई सड़के निर्माण के बाद यहां स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि, इस सड़क पर सफर के दौरान हानले वेधशाला, क्यूं-त्सो झील और चिलिंग-त्सो झील भी देखने को मिलेगी, जो कि आकर्षण का बड़ा केंद्र है। 14 में से 11 सबसे ऊंचे मार्गों का निर्माण बीआरओ ने किया आपको यह भी बता दें कि दुनिया के कुल 14 सबसे ऊंचे मार्गों में से 11 सबसे ऊंचे मार्गों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा ही किया गया है। क्या है BRO