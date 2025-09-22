RPSC Assistant Engineer Exam City Slip 2025: आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा सिटी स्लिप जारी, यहां करें चेक

RPSC Assistant Engineer Exam City Slip 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट इंजीनियर (AE) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इस सिटी स्लिप के जरिए उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र और परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश पत्र (Admit Card) 25 सितंबर को जारी किया जाएगा।
RPSC Assistant Engineer Prelims Exam 2025: परीक्षा तिथि और जरूरी दिशानिर्देश
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर (AE) प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा।
परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज
-
परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।
-
इसके साथ ही एक मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे – आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस) भी लाना होगा।
परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नियम
-
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा।
-
एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी परीक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
परीक्षा शिफ्ट और समय
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा 2025 की शिफ्ट और समय देख सकते हैं:
|
तिथि
|
शिफ्ट
|
रिपोर्टिंग समय
|
परीक्षा समय
|
विषय / पेपर
|
28 सितंबर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
सुबह 9:00 बजे
|
10:00 AM – 12:00 PM
|
सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान
|
28 सितंबर 2025
|
द्वितीय शिफ्ट
|
दोपहर 2:00 बजे
|
3:00 PM – 5:00 PM
|
सिविल इंजीनियरिंग
|
29 सितंबर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
सुबह 9:00 बजे
|
10:00 AM – 12:00 PM
|
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
|
29 सितंबर 2025
|
द्वितीय शिफ्ट
|
दोपहर 2:00 बजे
|
3:00 PM – 5:00 PM
|
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
|
30 सितंबर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
सुबह 9:00 बजे
|
10:00 AM – 12:00 PM
|
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
RPSC AE City Slip 2025 Download Link
RPSC सहायक अभियंता (AE) परीक्षा 2025 के लिए सिटी स्लिप जारी हो गई है। उम्मीदवार अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप के लिए उम्मीदवारों को SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in/signin) पर जाकर लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। यह परीक्षा 28 से 30 सितंबर 2025 के बीच आयोजित होगी।
|
RPSC Assistant Engineer Exam City Slip 2025 Link
|
Official Notice PDF
RPSC Assistant Engineer Exam City Slip 2025 डाउनलोड कैसे करें?
आरपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
-
सबसे पहले https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाएं और अपना SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
-
लॉगिन करने के बाद "Recruitment Portal" लिंक पर क्लिक करें।
-
वहां RPSC Assistant Engineer Exam City Slip 2025 का लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
-
अपना आवेदन संख्या (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और कैप्चा कोड दर्ज करें।
-
सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-
आपकी परीक्षा सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखेगी, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
