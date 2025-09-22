RPSC Assistant Engineer Exam City Slip 2025: आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा सिटी स्लिप जारी, यहां करें चेक

RPSC Assistant Engineer Exam City Slip 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट इंजीनियर (AE) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इस सिटी स्लिप के जरिए उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र और परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश पत्र (Admit Card) 25 सितंबर को जारी किया जाएगा।

RPSC Assistant Engineer Prelims Exam 2025: परीक्षा तिथि और जरूरी दिशानिर्देश

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर (AE) प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा।

परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज