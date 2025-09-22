EMRS Teaching Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन टीचिंग के 7267 पदों पर भर्ती, अभी से करें Apply

EMRS Vacancy 2025: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) की ओर से प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के कुल 7267 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 23 अक्टूबर से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निकाले गए पदों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम 1 अगस्त, 2025 कर 50 वर्ष तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। EMRS Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे लेख में संबंधित भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि से लेकर अन्य विवरण शामिल हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) पद विभिन्न कुल रिक्तियां 7267 आवेदन करने की तिथि 19 सितंबर से 23 अक्टूबर, 2025 चयन प्रक्रिया पोस्ट वार ऑफिशियल वेबसाइट https://nests.tribal.gov.in/

EMRS Recruitment 2025: आवेदन शुल्क संबंधित भर्ती के लिए सभी पद और वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग तय किया गया है। जिसका विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं: विवरण आवेदन शुल्क प्रिंसिपल जनरल /OBC / EWS प्रिंसिपल SC / ST / PH 2500 रुपये 500 रुपये टीजीटी पीजीटी (जनरल/OBC / EWS) SC / ST / PH 2000 रुपये 500 रुपये नॉन टीचिंग पोस्ट जनरल/OBC / EWS SC / ST / PH 1500 रुपये 500 रुपये EMRS Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता सभी पदों के सामने शैक्षणिक योग्यता दी गई है, इच्छुक उम्मीदवार टेबल की जांच कर सभी मापदंडों के साथ अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: पोस्ट का नाम शैक्षणिक योग्यता प्रिंसिपल किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के साथ-साथ बी.एड. योग्यता होनी चाहिए, उसके पास न्यूनतम 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए। टीजीटी कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और बी.एड. योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार को STET या CTET पेपर II परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पीजीटी कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और बी.एड. की डिग्री होनी चाहिए। हालाँकि, जिन उम्मीदवारों ने चार वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स पूरा कर लिया है, उनके लिए अलग से बी.एड. योग्यता आवश्यक नहीं है। विषयवार रिक्तियों की जानकारी के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना देखें। स्टाफ नर्स (महिला) बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की हो और राज्य नर्सिंग परिषद में रजिस्टर्ड हो। इसके अतिरिक्त, कम से कम 2.5 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव भी आवश्यक है। हॉस्टल वार्डन किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री। अकाउंटेंट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से वाणिज्य में ग्रेजुएशन डिग्री (बी.कॉम) होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए तथा अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट प्रयोगशाला तकनीक में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा के साथ कक्षा 10 पास होना चाहिए या विज्ञान स्ट्रीम के साथ 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए।