DDA Patwari Salary 2025: डीडीए पटवारी की इन-हैंड सैलरी, मिलने वाली सुविधाएं और लाभ जानें

By Priyanka Pal
Sep 22, 2025, 15:52 IST

DDA Patwari Salary 2025: DDA का लक्ष्य पटवारी पद के लिए 79 रिक्तियां भरना है। चुने गए उम्मीदवारों को पे लेवल 3 के तहत 21700 रुपये से 69100 रुपये के वेतनमान में वेतन मिलेगा। यहां DDA पटवारी वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानें।

DDA Patwari Salary 2025
DDA Patwari Salary 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सीधी भर्ती 2025 के तहत पटवारी पद के लिए 79 रिक्तियों की घोषणा की है। यह उन छात्रों के लिए नौकरी का एक शानदार मौका है, जो अच्छे वेतन और बेहतरीन करियर संभावनाओं के साथ एक स्थिर रोजगार चाहते हैं। इस पद के लिए मूल वेतन 21700 रुपये होगा। निश्चित वेतन के साथ, उन्हें सरकारी नियमों के आधार पर आकर्षक भत्ते भी मिलेंगे।

उम्मीदवारों को इस पद से जुड़ी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने के लिए DDA पटवारी की जॉब प्रोफाइल भी देखनी चाहिए। इस पेज पर DDA पटवारी वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

DDA पटवारी की सैलरी कितनी होती है

DDA पटवारी का पद अपनी प्रतिष्ठा, अच्छे वेतन और नौकरी की सुरक्षा के कारण बड़ी संख्या में आवेदकों को आकर्षित करता है। इसलिए, पद पर नियुक्ति के बाद किसी भी भ्रम से बचने के लिए आपको वेतन संरचना और जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। वे मुख्य रूप से राजस्व डेटा को संभालने और संपत्ति विवादों के मुद्दों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। DDA पटवारी का वेतन 7वें CPC दिशानिर्देशों के तहत पे लेवल 3 के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए, इस पद के लिए पे बैंड 5200-20200 रुपये के बीच है और इसका ग्रेड पे 2000 रुपये है।

DDA पटवारी सैलरी स्ट्रक्चर 

DDA पटवारी की वेतन संरचना में कई तरह के घटक शामिल होते हैं, जैसे वेतनमान, पे लेवल, पे बैंड, ग्रेड पे और अन्य संबंधित जानकारी। इस भूमिका के लिए वेतन 7वें CPC दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है। नीचे DDA पटवारी पद के लिए वेतन संरचना का विवरण दिया गया है:

वेतन स्तर

स्तर 3

समूह

समूह सी

वेतन पट्टा

5200-20200 रुपये

वेतनमान

21700 रुपये- 69100 रुपये

ग्रेड पे

2000 रुपये

भत्ता

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार

DDA पटवारी की इन-हैंड सैलरी कितनी होती है?

DDA पटवारी का इन-हैंड वेतन, मूल वेतन में DA, HRA जैसे स्वीकार्य भत्तों और अन्य लाभों को जोड़कर निकाला जाता है। इसमें से भविष्य निधि (Provident Fund) और टैक्स जैसी कटौतियां घटाई जाती हैं। नए नियुक्त हुए उम्मीदवारों को शुरुआत में 21700 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। यह कुछ सालों में बढ़कर 69100 रुपये तक हो सकता है। DDA पटवारी का हर महीने का वेतन कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों पर भी निर्भर करता है।

DDA पटवारी को एक महीने में कितनी सैलरी मिलती है?

DDA पटवारी का मासिक वेतन 21700 रुपये और 69100 रुपये के वेतनमान के बीच होता है। उन्हें मूल वेतन के साथ-साथ कई तरह के भत्ते और लाभ भी मिलेंगे।

DDA Patwari Salary: भत्ते और लाभ

मूल वेतन के अलावा, कर्मचारियों को सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर कई भत्ते और लाभ भी मिलेंगे। ये भत्ते न केवल वित्तीय लाभ देते हैं, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करके नौकरी से संतुष्टि भी बढ़ाते हैं। DDA पटवारी वेतन में शामिल कुछ भत्ते और लाभ इस प्रकार हैं:

  • महंगाई भत्ता
  • मकान किराया भत्ता
  • यात्रा भत्ता
  • चिकित्सा भत्ता
  • पेंशन
  • ग्रेच्युटी लाभ
  • अन्य संबंधित भत्ते

DDA Patwari Salary 2025



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

