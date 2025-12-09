Bihar Board 12th Biology Model Paper 2026: डाउनलोड 12th का बायोलॉजी Sample Paper PDF

Bihar Board Class 12th Biology Model Paper: बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं के अधिकतर पेपरों के लिए मॉडल पेपर्स जारी किए हैं। छात्र प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक बोर्ड वेबसाइट देख सकते हैं सत्र 2025-26 के लिए। बिहार बोर्ड किसी अन्य बोर्ड की तरह ही हर साल छात्रों को मॉडल पेपर्स जारी करता है ताकि वे परीक्षा से पहले पेपर और सवालों का अभ्यास कर सकें। यह एक साधारण परीक्षण जैसा होता है लेकिन यहाँ छात्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे छात्रों में आत्मविश्वास और समझ बढ़ती है और बोर्ड परीक्षा के लिए डर कम होता है। बिहार बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाओं में बैठे छात्र इस आलेख से सैंपल पेपर का डायरेक्ट लिंक पा सकते हैं।

बिहार बोर्ड 12वीं जीवविज्ञान (Biology) मॉडल पेपर 2026: Key Highlights