Bihar Board 12th Biology Model Paper 2026: डाउनलोड 12th का बायोलॉजी Sample Paper PDF

Bihar Board Class 12th Biology Model Paper: बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं के अधिकतर पेपरों के लिए मॉडल पेपर्स जारी किए हैं। छात्र प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक बोर्ड वेबसाइट देख सकते हैं सत्र 2025-26 के लिए। बिहार बोर्ड किसी अन्य बोर्ड की तरह ही हर साल छात्रों को मॉडल पेपर्स जारी करता है ताकि वे परीक्षा से पहले पेपर और सवालों का अभ्यास कर सकें। यह एक साधारण परीक्षण जैसा होता है लेकिन यहाँ छात्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे छात्रों में आत्मविश्वास और समझ बढ़ती है और बोर्ड परीक्षा के लिए डर कम होता है। बिहार बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाओं में बैठे छात्र इस आलेख से सैंपल पेपर का डायरेक्ट लिंक पा सकते हैं।
बिहार बोर्ड 12वीं जीवविज्ञान (Biology) मॉडल पेपर 2026: Key Highlights
|
विषय
|
विवरण
|
परीक्षा बोर्ड
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
कक्षा
|
12वीं
|
विषय का नाम
|
जीवविज्ञान (Biology)
|
शैक्षणिक सत्र
|
2025–2026
|
मॉडल पेपर का प्रकार
|
आधिकारिक/प्रैक्टिस सेट
|
प्रश्न प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ (MCQ), वर्णनात्मक, लघु/दीर्घ उत्तरीय
|
कुल अंक
|
100 अंक
|
समय अवधि
|
3 घंटे 15 मिनट
|
डाउनलोड फ़ॉर्मेट
|
|
परीक्षा शिफ्ट
|
दो शिफ्ट:
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
biharboardonline.com
बिहार बोर्ड 12वीं जीवविज्ञान (Biology) मॉडल पेपर 2026
यहाँ बिहार बोर्ड के रसायन विज्ञान मॉडल पेपर से प्रश्न दिए गए हैं। छात्र इन प्रश्नों से आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। वे मॉडल पेपर से प्रश्न पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं।
खंड ए (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
बिहार बोर्ड 12वीं जीवविज्ञान (Biology) मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF
छात्र नीचे साझा किए गए लिंक से बिहार बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर में आप पूर्ण प्रश्नों के साथ अंक आवंटन देख सकते हैं। आप अपने परीक्षा की तैयारी में मॉडल पेपर का अभ्यास करना एक अतिरिक्त कदम के रूप में जोड़ सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
कक्षा 12 के छात्रों के लिए अध्ययन सुझाव।
-
पाठ्यक्रम का विश्लेषण- अपने सिलेबस का विश्लेषण करना और अध्यायों से महत्वपूर्ण विषयों को वर्गीकृत करना आपकी बहुत मदद कर सकता है। इससे आप विषय की तैयारी शुरू करते समय कम भ्रमित होंगे और रास्ता भटकेंगे नहीं। हर दिन एक विषय को निर्धारित करें, सिलेबस पढ़ें, अध्यायों का विश्लेषण करें, और विषयों पर अलग-अलग नोट्स बनाएं। जब आप अध्यायों को पढ़ते हैं, तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि किस हिस्से पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किस हिस्से को केवल जल्दी से पढ़ना है।
-
पिछलों साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें- विश्लेषण, अध्ययन, नोट्स तैयार करने और पुनरावर्तन के बाद अंतिम कदम है सैंपल और पुराने प्रश्न पत्र हल करना। जितना अधिक आप हल करेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आपका विषय पर पकड़ बनेगी। ये पत्र आपको यह समझने में मदद करते हैं कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, उत्तर देने की तकनीकें और मार्किंग शैली कैसी होती है।
-
लिखकर अभ्यास करने की आदत बनाएं- नोट्स लिखकर अभ्यास करें। स्मार्ट नोट्स बनाने के साथ-साथ, नोट्स बनाना भी विषयों में महारत हासिल करने की एक प्रभावी तकनीक है। आप लिखकर, अध्यायवार नोट्स बनाकर बहुत कुछ याद रख सकते हैं। हालाँकि, यह तभी प्रभावी हो सकता है जब आप विस्तृत नोट्स बनाएँ और उन्हें पूरा करने के बाद उनका रिवीजन करें।
इसलिए, पढ़ाई के स्मार्ट तरीके अपनाएँ और विषयों में महारत हासिल करें ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले आप आत्मविश्वास की कमी महसूस न करें।
