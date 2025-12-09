CG Police Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
Breaking News

CG Police Result 2025 Link [OUT]: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट cgpolice.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PET, Trade Test स्कोरकार्ड PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 9, 2025, 18:39 IST

CG Police Constable Result 2025 Pdf Download: जिलेवार सीजी पुलिस पीईटी ट्रेड टेस्ट रिजल्ट स्कोरकार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना cgpolice.gov.in constable result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में सीजी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025, साथ ही PET और Trade Test स्कोरकार्ड PDF का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध है। 

Add as a preferred source on Google
Join us
CG Police Result 2025 Pdf Download करें।
CG Police Result 2025 Pdf Download करें।

CG Police Constable Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट आज 9 दिसंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जारी कर दिया है। जारी किए गए इस रिजल्ट में PET (शारीरिक दक्षता परीक्षा) और Trade Test के अंक भी शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी, और उन्होंने PET और ट्रेड टेस्ट में भाग लिया था, वे अब अपना सीजी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 और स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

Also Read: SSC CGL Result 2025

cgpolice.gov.in constable result 2025 [Active]

सीजी पुलिस कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के परिणाम और स्कोरकार्ड लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार सीधे साइट पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 में अब ट्रेड टेस्ट और PET दोनों के अंक शामिल कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा और PET पास करने वाले सभी उम्मीदवार 17 से 19 नवंबर 2025 के बीच हुए ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए थे। उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करके आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

सीजी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट 9 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था, जबकि ट्रेड टेस्ट 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया गया था। मॉडल आंसर की 18 सितंबर को जारी की गई थी, और आपत्तियाँ 23 सितंबर 2025 तक आमंत्रित की गई थीं। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्राप्त अंक, ओवरऑल रैंक और मेरिट पोज़िशन स्पष्ट रूप से दी गई है।

CG Police Constable Result 2025 [PET और Trade Test Scorecard Link]

यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Police Constable Result 2025 Direct Link [District Wise]

उम्मीदवारों के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023–24 का रिजल्ट अब संबंधित जिलों द्वारा जारी कर दिया गया है। प्रत्येक जिले की रिजल्ट PDF अलग-अलग अपलोड की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जिलेवार अपना सीजी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 आसानी से देख और पीईटी, ट्रेड टेस्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

क्रम संख्याजिला का नामवेबसाइट
1 बिलासपुर bilaspur.cgpolice.gov.in
2 कोरबा korba.cgpolice.gov.in
3 रायगढ़ raigarh.cgpolice.gov.in
4 जांजगीर-चांपा janjgir-champa.cgpolice.gov.in
5 सक्ती sakti.cgpolice.gov.in
6 सरंगढ़-बिलाईगढ़ sarangarh-bilaigarh.cgpolice.gov.in
7 मुंगेली mungeli.cgpolice.gov.in
8 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही gpm.cgpolice.gov.in
9 दुर्ग durg.cgpolice.gov.in
10 बालोद balod.cgpolice.gov.in
11 बेमेतरा bemetara.cgpolice.gov.in
12 राजनांदगांव rajnandgaon.cgpolice.gov.in
13 कबीरधाम kabirdham.cgpolice.gov.in
14 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई kcg.cgpolice.gov.in
15 मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी mmac.cgpolice.gov.in
16 सरगुजा surguja.cgpolice.gov.in
17 बलरामपुर balrampur.cgpolice.gov.in
18 जशपुर jashpur.cgpolice.gov.in
19 सूरजपुर surajpur.cgpolice.gov.in
20 कोरिया korea.cgpolice.gov.in
21 मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर mcb.cgpolice.gov.in
22 रायपुर raipur.cgpolice.gov.in
23 बलौदा बाजार-भाटापारा balodabazar.cgpolice.gov.in
24 महासमुंद mahasamund.cgpolice.gov.in
25 गरियाबंद gariaband.cgpolice.gov.in
26 धमतरी dhamtari.cgpolice.gov.in
27 बस्तर bastar.cgpolice.gov.in
28 कांकेर kanker.cgpolice.gov.in
29 कोंडागांव kondagaon.cgpolice.gov.in
30 नारायणपुर narayanpur.cgpolice.gov.in
31 दंतेवाड़ा dantewada.cgpolice.gov.in
32 बीजापुर bijapur.cgpolice.gov.in
33 सुकमा sukma.cgpolice.gov.in
34 जीआरपी, रायपुर grpraipur.cgpolice.gov.in

CG Police Constable PET Trade Test Result 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल PET, ट्रेड टेस्ट रिजल्ट, स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे  पहले ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाएं

  • फिर "रिक्रूटमेंट" सेक्शन में जाएं।

  • वहां ट्रेड टेस्ट या PET रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

  • आपके समाने एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी जहां जिलेवार लिंक दिए होंगे।

  • सीजी पुलिस कांस्टेबल PET, ट्रेड टेस्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और सेव कर लें।

CG Police Constable Selection Process 2025: कैसे होगा कांस्टेबल का चयन?

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में एक लिखित परीक्षा होती है। जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा पास करते हैं, उन्हें फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाता है। PET पास करने के बाद, कैंडिडेट को फिर एक ट्रेड टेस्ट में रखा जाता है। आखिर में, जो सभी स्टेज को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें ही चुना जाएगा।

cgpolice.gov.in constable result 2025: अगर आपके स्कोरकार्ड में कोई गलती हो तो क्या करें?

अगर आपके स्कोरकार्ड में कोई गलती हो, तो तुरंत CG पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं।

Also Read in English: CG Police Result 2025

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News