SSC CGL Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। CGL टियर 1 एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद, कैंडिडेट अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ सीधे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर चेक कर पाएंगे।इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए ग्रुप B और C के कुल 18,236 पद भरे जाने हैं। SSC ने अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, रिजल्ट दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते तक जारी होने की उम्मीद है। SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें टियर 2 राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट के रोल नंबर होंगे।

SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 कब आएगा?

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जल्द ही CGL परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस भर्ती में कुल 18,236 ग्रुप B और C पोस्ट भरे जाने हैं। CGL रिजल्ट टियर-1 परीक्षा के आधार पर PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा, जिसमें टियर-2 के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर उल्लिखित होंगे। SSC की तरफ से अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स के अनुसार रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। टियर-1 रिजल्ट के बाद ही उम्मीदवार टियर-2 (कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षा) के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे।