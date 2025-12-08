SSC CGL Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। CGL टियर 1 एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद, कैंडिडेट अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ सीधे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर चेक कर पाएंगे।इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए ग्रुप B और C के कुल 18,236 पद भरे जाने हैं। SSC ने अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, रिजल्ट दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते तक जारी होने की उम्मीद है। SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें टियर 2 राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट के रोल नंबर होंगे।
SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 कब आएगा?
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जल्द ही CGL परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस भर्ती में कुल 18,236 ग्रुप B और C पोस्ट भरे जाने हैं। CGL रिजल्ट टियर-1 परीक्षा के आधार पर PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा, जिसमें टियर-2 के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर उल्लिखित होंगे। SSC की तरफ से अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स के अनुसार रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। टियर-1 रिजल्ट के बाद ही उम्मीदवार टियर-2 (कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षा) के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य वेबसाइट पर विश्वास न करें। रिजल्ट केवल SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी होगा। इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025
SSC CGL रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी होगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स और टियर-2 परीक्षा के लिए निर्देश शामिल होंगे। उम्मीदवार टियर-1 रिजल्ट 2025 से जुड़ी सभी मुख्य जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
SSC Combined Graduate Level (CGL) Tier 1
|
आयोजक संस्थान का नाम
|
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)
|
परीक्षा तिथि
|
12–26 सितंबर 2025; री-एग्जाम 14 अक्टूबर 2025
|
रिक्त पदों संख्या
|
18,236 (ग्रुप B & C पोस्ट)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ssc.gov.in
SSC CGL रिजल्ट 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?
SSC CGL रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स नीचे देखें:
-
सबसे पहले SSC की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर ‘Results’ सेक्शन पर क्लिक करें।
-
यहां SSC CGL Tier-1 Result 2025 PDF का लिंक देखें और उस पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट PDF खुल जाएगा, PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें ।
-
अंत में PDF डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
