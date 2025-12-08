HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर निकली भर्ती जानें कब से करें आवेदन ?

HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश के इंटर पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका ! हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), ने पटवारी के 530 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया है। HPRCA पटवारी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है. HP पटवारी भर्ती के लिए, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा।

HP Patwari Bharti 2025: हाईलाइट्स

आर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) रिक्ति का नाम पटवारी रिक्तियों की संख्या 530 आवेदन शुरू होने की तारीख 12 दिसम्बर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 ऑफिसियल वेबसाइट www.hprca.hp.gov.in

HPRCA पटवारी भर्ती 2025 योग्यता