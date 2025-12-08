KARTET Answer Key 2025
Focus
Quick Links

HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर निकली भर्ती जानें कब से करें आवेदन ?

By Sonal Mishra
Dec 8, 2025, 12:51 IST

HP Patwari Bharti 2025: HPRCA पटवारी भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दी है अधिसूचना के अनुसार ये भर्ती पटवारी के 530 पटवारी पदों के लिए होनी है, हिमाचल पटवारी आवेदन प्रक्रिया 12 दिसम्बर से शुरू हो रही है उम्मीदवार आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी पात्रता, आयुसीमा और आवेदन प्रक्रिया के लिए डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते है. 

Add as a preferred source on Google
Join us
HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर निकली भर्ती जानें कब से करें आवेदन ?
HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर निकली भर्ती जानें कब से करें आवेदन ?

HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश के इंटर पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका ! हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), ने पटवारी के 530 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया है। HPRCA पटवारी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है. HP पटवारी भर्ती के लिए, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा।

HP Patwari Bharti 2025: हाईलाइट्स 

आर्गेनाइजेशन 

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA)

रिक्ति का नाम 

पटवारी

रिक्तियों की संख्या 

530 

आवेदन शुरू होने की तारीख 

12 दिसम्बर 2025  

आवेदन की अंतिम तिथि 

16 जनवरी 2026  

ऑफिसियल वेबसाइट 

www.hprca.hp.gov.in

HPRCA पटवारी भर्ती 2025 योग्यता

  • शैक्षणिक योग्यता- कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/यूनिवर्सिटी से 10+2 (इंटरमीडिएट) या इसके बराबर पास होना चाहिए।

  • अन्य योग्यता:हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, तौर-तरीकों और बोलियों का ज्ञान, और राज्य के स्थानीय हालात में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

  • कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान।

उम्र सीमा (1/1/2025 तक)

  • न्यूनतम उम्र: 18 साल

  • अधिकतम : 45 साल

HPRCA पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन कैसे करें ?

HPRCA पटवारी भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

  • HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट www.hprca.hp.gov.in पर जायें 

  • रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं और HPRCA पोर्टल पर रजिस्टर करके आवेदन शुरू करें।

  • अपना यूजरनेम और पासवर्ड बनाने के लिए “साइन अप” पर क्लिक करें

  • साइन अप करने के बाद, ये भरकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें:

  • HPRCA पोर्टल https://hprca.hp.gov.in पर जाएं अवेलेबल पोस्ट्स की लिस्ट देखें और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके आगे “अप्लाई” पर क्लिक करें।

  • ड्रॉपडाउन लिस्ट से अपना पसंदीदा एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चुनें।

  • आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपकी प्रोफाइल जानकारी का इस्तेमाल करके ऑटो-फिल हो जाएगा। सभी डिटेल्स ध्यान से देखें।

  • अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन्स से पेमेंट करें। पेमेंट सफल होने के बाद, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।

HPRCA पटवारी सिलेक्शन प्रोसेस 2025

HP पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह है:

  • लिखित परीक्षा: सिलेक्शन कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए किया जाएगा

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को उनके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

  • मेडिकल एग्जाम: जो लोग DV क्लियर करेंगे उन्हें मेडिकल चेक-अप के लिए बुलाया जाएगा।

HPRCA पटवारी एग्जाम पैटर्न 2025

HP पटवारी के लिए एग्जाम पैटर्न इस तरह है:

  • एग्जाम का तरीका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा।

  • एग्जाम में 120 सवाल पूछे जाएंगे।

  • हर सवाल 1 नंबर का होगा

  • एग्जाम का समय 90 मिनट है


    


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News