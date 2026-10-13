UPESSC PRT Assistant Teacher Recruitment 2026: यूपी पीआरटी असिस्टेंट टीचर के लिए आवेदन में महज दो दिन बाकी, इस लिंक से करें फटाफट करें Apply

UPESSC PRT Assistant Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर दिनांक 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत यूपी असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी - शहरी) और असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी एडिड स्कूल) के कुल 12405 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवदेन 16 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और अब इन पदों के लिए आवेदन में महज दो दिन बाकी है। 15 अक्टूबर 2026 के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

UP Primary Teacher Vacancy 2026 Apply Online ऑनलाइन आवेदन लिंक

यूपी पीआरटी असिस्टेंट टीचर पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।