UP Board Exams 2027: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 51,98,000+ रजिस्ट्रेशन, जानें किस कक्षा में कितने छात्र

UP Board Exams 2027 Total Student Registration: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 की हाईस्कूल (Class 10th) और इंटरमीडिएट (Class 12th) बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को लास्ट रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग द्वारा जारी नई अपडेट्स के आंकड़ों के अनुसार, साल 2027 के बोर्ड एग्जाम में प्रदेश भर से 51.98 लाख से अधिक यानी 51,98,000+ छात्र शामिल होंगे।

यूपी बोर्ड एग्जाम का आयोजन इस साल 5 फरवरी 2027 से 24 फरवरी 2027 तक किया जा रहा है। मात्र 20 दिनों में दोनों क्लासेस के एग्जाम खत्म कर दिए जाएंगे। इन एग्जाम के लिए आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था काफी ज्यादा की गई है।

UP Board Exams 2027: रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स

यूपी बोर्ड 2027 के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले छात्रों का कक्षा-वाइज और एग्जाम डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।