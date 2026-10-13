UP Scholarship 2026-27: 11वीं, 12वीं और डिग्री छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट करीब, scholarship.up.gov.in पर करें अप्लाई

UP Postmatric Scholarship 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली (Scholarship and Fee Reimbursement Online System-Saksham) के अंदर शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपने लास्ट चरण में पहुंच गई है। राज्य के लाखों छात्रों के लिए दशमोत्तर (Post Matric Class 11th, 12th एवं Graduation / Postgraduation / Diploma) स्कॉलरशिप का लाभ उठाने का यह लास्ट और फाइनल मौका है। ऑफिशियल टाइम-लाइन के अनुसार, छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की नवीनीकरण (Renewal) करने तथा रजिस्ट्रेशन की प्रिंटेड हार्ड कॉपी संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। जो छात्र समय रहते अपने फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, उन छात्रों को इस सेशन की स्कॉलरशिप और फीस रीइंबर्समेंट योजना से वंचित रह सकते हैं। UP Scholarship 2026-27: मुख्य डेट्स और इंपॉर्टेंट टाइम-लाइन

दशमोत्तर (11th, 12th व अन्य उच्च शिक्षा सिलेब्स) स्कॉलरशिप सेशन 2026-27 की महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को आराम से देखकर डिटेल्स को विस्तार से जानें। प्रक्रिया शुरू होने की डेट लास्ट डेट अल्पसंख्यक कैटेगरी हेतु NSP पोर्टल पर संस्थान मार्किंग 25 जुलाई 2026 21 सितंबर 2026 छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नवीनीकरण व हार्ड कॉपी जमा करना 15 सितंबर 2026 15 अक्टूबर 2026 शिक्षण संस्थान द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व डेटा फॉरवर्ड करना 15 सितंबर 2026 25 अक्टूबर 2026 ऑफिशियल पोर्टल scholarship.up.gov.in — UP Scholarship 2026-27 Eligibility Criteria: इनकम लिमिट और कैटेगरी -वाइ़ज नियम यूपी स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैटेगरी-वाइज सख्त एलिजिबिलिटी क्रैटेरीया और नियमों को निर्धारित किए गए हैं:

1. मूल निवास (Domicile Requirement): छात्र का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Resident of Uttar Pradesh) होना जरूरी है।

राज्य के बाहर अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य कैटेगरी के वे छात्र भी एलिजिबल हैं, जो यूपी के मूल निवासी हैं। साथ ही, अन्य राज्यों के शासकीय व सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं। 2. वार्षिक पारिवारिक इनकम लिमिट (Annual Income Limit): Category-Wise Eligibility Criteria & Annual Income Limit स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने हेतु छात्र के परिवार की सभी स्रोतों से कुल साल इनकम लिमिट निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी-वाइज के इनकम लिमिट के बारे में जानने के लिए यहां देखें। सामान्य वर्ग (General Category): अधिकतम 2.0 लाख हर साल

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Category): अधिकतम 2.0 लाख हर साल

अल्पसंख्यक वर्ग (Minority Category): अधिकतम 2.0 लाख हर साल

अनुसूचित जाति (SC Category): अधिकतम 2.5 लाख हर साल

अनुसूचित जनजाति (ST Category): अधिकतम 2.5 लाख हर साल



कैटेगरी- वाइज स्कॉलरशिप दरें (Scholarship Rates Overview) सक्षम पोर्टल (SAKSHAM) द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, छात्रों को उनके सिलेब्स समूह और आवास स्थिति (Day Scholar या Hostler) के आधार पर फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है: सिलेब्स समूह OBC / Minority / General (Day Scholar) OBC / Minority / General (Hostler) SC / ST Category (Day Scholar) SC / ST Category (Hostler) Group I (Degree/Engg/Med) 550 / माह 1,200 / माह 7,000 / साल 13,500 / साल Group II (Diploma/Professional) 530 / माह 820 / माह 6,500 / साल 9,500 / साल Group III (UG/PG Non-Tech) 300 / माह 570 / माह 3,000 / साल 6,000 / साल Group IV (Class 11th & 12th) 230 / माह 380 / माह 2,500 / साल UP Scholarship Online Form 2026-27 - यहां क्लिक करें कब आएगी SAKSHAM स्कॉलरशिप? फॉर्म रिन्यूवल वाले छात्रों को पहले 1 से 10 दिसंबर 2026 तक राशि भेजी जा सकती है। इसके बाद संदेहास्पद / गलत डाटा हेतु कार्यवाही के बाद दोबारा 16 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2027 तक धनराशि का अंतरण किया जा सकता है।

साथ ही, फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए धनराशि 21 से 31 दिसंबर 2026 तक वहीं संदेहास्पद / त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही के बाद दोबारा से धनराशि को 27 से लेकर 31 जनवरी 2027 तक ट्रांसफर किया जायेगा। Step-by-Step Guide to Apply Online at scholarship.up.gov.in यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स के बारे में जानने के लिए सभी लोग नीचे दिए गए इन स्टेप्स को देखें। सभी लोग scholarship.up.gov.in पोर्टल पर विजिट करें।

Student के ऑप्शन को क्लिक करें।

फिर, सबसे पहले अपना OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) को पूरा करें।

Fresh या Renewal में से अपना ऑप्शन चुनकर लॉगिन करें।

लॉगिन करने के बाद अपनी पढ़ाई व प्राइवेट डिटेल्स की जानकारी को सही-सही फिल करें।

डिटेल्स फिल करने के बाद फॉर्म को ध्यान से चेक करें। फिर, इसे सबमिट कर दें।

सबमिट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंटआउट निकाल लें।

प्रिंटआउट के साथ अपने सभी जरूरी कागजात (आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि) लगाकर 15 अक्टूबर 2026 से पहले अपने स्कूल/कॉलेज में जमा कर दें।